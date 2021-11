Greifswald

Der November steht mit seinen grauen, schmuddeligen Tagen für Tristesse. Die Kulturveranstalter setzen dem aber jede Menge Unterhaltung und Freude entgegen – auch am kommenden Wochenende.

FREITAG

„Kaoshüter“ ist die Einladung zu einer Achterbahnfahrt der Gefühle, die Anna Mateur mit ihrem skurrilen Musik- und Kabarettprogramm am 5. November um 20 Uhr im St. Spiritus in Gang setzt. Diese Frau muss man erlebt haben, denn sie stellt mit ihrem sagenhaften Stimmvolumen und abgrundkomischen Witz vieles andere in den Schatten. Ihr Programm ist Musikkabarett der besonderen Art: trockener, absurder, gesellschaftskritischer Humor. Beim Konzert gilt die 3G-Regel, ein Nachweis ist mitzubringen.

Anna Mateur in Aktion. Quelle: David Campesino

Die Theaterwerft in der Museumswerft bringt am Freitag und Sonnabend jeweils 20 Uhr das Kabarett „Hafen der Ehe“ von die „Tonabnehmer“ auf die Bühne. Dieses Stück ist turbulent und provokant, aber ebenso auch saukomisch und anrührend. Mit Songs und bissigen Texten schreit, lacht, singt und weint sich die Standesbeamtin Beate durch den Abend und erklärt dem Paar und anwesenden Gästen die wirklichen Tücken der Ehe! Zu hören sind Songs von Ina Müller, Anna Depenbusch, Barbara Schöneberger, Reinhard May und anderen.

Die Theaterwerft am Greifswalder Museumshafen lädt am Freitag und am Sonnabend ein. Quelle: Anne Ziebarth

Im Kaisersaal der Stadthalle veranstaltet das Theater Vorpommern am Freitag ab 22 Uhr seine 1. Regenbogenparty. Eingeladen sind alle, die sich der LGBTQIA+ Community zugehörig fühlen. Für die Veranstaltung, die bereits gut nachgefragt ist, gilt ebenfalls die 3G-Regelung. Einlass mit gültigem PCR-Test (nicht älter als 48 Stunden), Impfausweis oder Genesenennachweis.

In Weitenhagen wird am Freitag ein neues Kulturformat Einzug ins Gemeinschaftszentrum „Uns Dörphus“ (Schulstraße 7) halten. Mit der „WeinLese“ wird ein Angebot für alle Leseratten und Kulturinteressierte geschaffen. Den Auftakt gestaltet Hans-Jürgen Schumacher. Der Autor liest aus der Anthologie „Greifswalder Lesebuch – Stadtgeschichten aus 9 Jahrhunderten“. Natürlich gibt es dazu auch ein Wein. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr, Einlass ab 19 Uhr, der Unkostenbeitrag beträgt 1 Euro.

SAMSTAG

Im St. Spiritus findet am 6. November um 20 Uhr das Nachholkonzert mit „Honest“ aus Barth statt. Die Gruppe ist eine reine Coverband und spielt Hits von der Beatclubzeit bis ins 21. Jahrhundert. Wenn die Jungs von Honest die Bühne betreten, spielen drei Musikergenerationen zusammen die besten Songs von Jimi Hendrix, Cream, Rolling Stones, ZZ Top, Eric Burdon, Gary Moore, Eric Clapton und vielen anderen Rockgrößen. Auch hier gilt die 3G-Regel für Besucher.

In Gützkow wird es am Sonnabend wieder einen Fackelumzug mit anschließendem Lagerfeuer am Kosenowsee geben. Der Umzug startet um 17 Uhr an der Alten Molkerei und wird begleitet von der freiwilligen Feuerwehr der Stadt Gützkow. Es über die Kreßmann-, Jahn- und Mascowstraße zum See hinunter. An der Freilichtbühne am Kosenowsee erwartet alle kleinen und großen Gäste ein Lagerfeuer. Der Gützkower Carnevalclub hat wieder die Versorgung übernommen.

Am Kosenowsee Gützkow endet am Sonnabend ein Fackelumzug durch die Stadt mit einem Lagerfeuer und Unterhaltung. Quelle: Petra Hase

SONNTAG

Die Hebebühne, Förderverein des Theaters Vorpommern, lädt am Sonntag zum Theaterfrühstück ins Foyer, zu Gast ist dieses Mal Alexander Mayer, Erster Kapellmeister am Haus. Beginn ist 11 Uhr.

Die Greifswald Marketing GmbH veranstaltet mit Partnern am Sonntag von 10 bis 15 Uhr auf dem großen Deponieberg an der Ladebower Chaussee das 1. Greifswalder Drachenfest. Wer noch keinen Himmelsstürmer besitzt, kann vor Ort einen erwerben. Besitzer selbstgebastelter oder -gestalteter Drachen können am Wettbewerb um das schönste Exemplar teilnehmen. Es gibt Preise zu gewinnen, für Essen und Trinken ist gesorgt. Auch ein Showdrachen, geführt von einem Profi, wird zu bestaunen sein. Ein kostenloser Busshuttle kann genutzt werden. Der startet ab 9.30 Uhr vom ZOB.

Die Kinder der Kita Zwergenland und viele andere freuen sich auf das 1. große Drachenfest auf dem Deponieberg an der Ladebower Chaussee. Quelle: Petra Hase

Im Kaisersaal der Stadthalle gastiert um 15 Uhr nach zwei pandemiebedingten Absagen das Musiktheater Nobel Popel. Es bringt mit dem Stück „Ein verwirbelter Märchenzauber“ ein buntes Potpourri bekannter Märchenfiguren auf die Bühne. Ein Theaterstück für die ganze Familie mit Musik zum Lachen, Mitmachen und Staunen.

Wer Uta Koschels Inszenierung von Hans Falladas „Jeder stirbt für sich allein“ bisher verpasst hat, erhält um 18 Uhr Gelegenheit, sich dieses bewegende Ensemblestück im Großen Haus anzusehen. Der letzte große Roman des gebürtigen Greifswalders dreht sich um Werteverfall in totalitären Systemen, aber auch um die Würde des Menschen und das Aufstehen gegen die Barbarei.

Das Theater Vorpommern lädt am Sonntag zur nächsten Aufführung des Schauspiels „Jeder stirbt für sich allein“. Quelle: Peter van Heesen

Von Petra Hase