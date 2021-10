Greifswald

Für viele Veranstaltungen wird die 3G-Regel angewendet: Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen entweder genesen, getestet oder geimpft sein. Dann steht dem Besuch von Konzerten, Jamsessions und Ausstellungen nichts im Weg.

Freitag

Die Theaterwerft in der Salinenstraße 20 führt am Freitag und Sonnabend jeweils um 20 Uhr „Stundl am Meer – die Fischerteppichsaga Teil 1“ auf, ein unterhaltsames Stück Heimatgeschichte.

Noch bis Sonntag zeigt das Atelierhaus Leifer in Groß Kiesow, Ortsteil Sanz Hof III, täglich von 11 bis 16 Uhr Holzschnitte von Sibylle Leifer. Die Künstlerin ist selbst anwesend.

Der kulinarische Stadtrundgang mit Stationen bei vier Gastronomen durch die historische Altstadt beginnt um 16 Uhr an der Touristeninformation. Von dort aus werden Fragen auf dem Spaziergang beantwortet wie: Wo befand sich die älteste Gaststätte in Greifswald? Wer war der erste Ratskellerwirt? Wer Lust auf Leckerbissen und drei Stunden Zeit hat, meldet sich unter 03834 / 85 36 13 80, Preis pro Person: 35 Euro.

Die Alwan Band hat ihren ganz eigenen Sound mit Einflüssen aus Weltmusik, Pop und Oriental. Im Soziokulturellen Zentrum St. Spiritus treten die Musiker um 20 Uhr kostenlos auf. Der Nachweis über die vollständige Impfung, Genesung oder negative Testung wird verlangt.

MMMusic und das Theater Vorpommern präsentieren mit „Die Modernisierung meiner Mutter“ eine Komödie nach dem Bestseller des Erfolgsautoren Bov Berg. Schauspieler Götz Schubert und Produzent & Musiker Manuel Munzlinger zeigen eine tiefsinnige Theaterkomödie, die zwischen den Lachsalven Platz für berührende Momente lässt. Beginn ist um 19.30 Uhr, Tickets kosten 27 Euro.

Sonnabend

Die Künstlerin Veronika Pfaffinger setzt sich mit zeitgenössischen Fragestellungen und der Beziehung des Menschen zur Welt auseinander. Die Ausstellung „Earthly Matters“ zeigt skulpturale Rauminstallationen, keramische Objekte sowie Videoarbeiten. Um 14 Uhr eröffnet die Ausstellung im Caspar-David-Friedrich-Zentrum, Eintritt frei, die Künstlerin ist anwesend.

Die Greifswalder Künstlerin Sarah Fischer lädt von 12 bis 18 Uhr in ihr Atelier. Gezeigt werden Zeichnungen aus den letzten Jahren, fotografische Arbeiten, RISO-Drucke und Schreibtischchaos. Wo: Brinkstraße 20.

Einfach zuhören oder selbst Musik machen: Das Studententheater Stuthe lädt zur Jamsession in der Hans-Fallada-Straße 20 in der Kulturvilla von Greifmusic. Zur offenen Bühne kommen Lagerfeuer, Couchen und Glühwein hinzu. Los geht es um 18 Uhr.

Das Theater Vorpommern bringt das Schauspiel „Jeder stirbt für sich allein“ nach dem Roman von Hans Fallada um 19.30 Uhr auf die Bühne im Großen Saal. Tickets kosten zwischen 19 und 27 Euro.

Sonntag

Zu einer Bustour brechen Mitstreiter des Landesverbandes Soziokultur MV auf: Besucht werden unter anderem das Kulturwerk Eggesin, das „proVie“-Theater in Hohenbüssow und die Burg Klempenow. Start um 9 Uhr am Bahnhof Greifswald, Ende der Tour um 17 Uhr an der Museumswerft. Gespräche und Aktionen gibt es an jedem Ort der kulturellen Landpartie. Anmeldung unter 038 34 / 799 646, kostenlos, Mittagessen wird angeboten.

Rund 50 Händler und Aussteller bieten von 10 bis 17 Uhr ihre saisontypischen Waren auf dem Marktplatz an. Zum Erntedankmarkt werden Gestecke, Blumen und Pflanzen verkauft. Hinzu kommen zahlreiche Obst- und Gemüsehändler, Verkäufer, die Eingewecktes sowie Käse-, Honig- und Fleischspezialitäten im Angebot haben, sowie Kunsthandwerker. Kein Test erforderlich.

Das Spiel um Misstrauen und Eifersucht, Intrigen, Neid und menschliche Abgründe getanzt zur atmosphärisch dichten, rhythmisch elektronischen Musik von Michio Woirgardt: Das Ballett Othello frei nach Shakespeare in einer Aufführung von Ralf Dörnen sehen Zuschauerinnen und Zuschauer ab 16 Uhr im Theater Vorpommern. Tickets zwischen 19 und 27 Euro.

Das Ballhaus Goldfisch in der Bahnhofstraße 44 veranstaltet ab 20 Uhr einen Tangoabend. Es gilt die 3G-Regel.

Von Christopher Gottschalk