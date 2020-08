Verdacht bestätigt: Blaualgen an Vorpommerns Stränden

Greifswald

Der Verdacht hat sich bestätigt: Das Wasser an den Badestellen von Eldena, Riems und Wampen ist mit Blaualgen ( Cyanobakterien) verseucht, die Proben haben eine hohe Konzentration von Cyanobakterien ergeben. Das gab der Landkreis Vorpommern- Greifswald am Dienstag bekannt. Die drei Badestellen waren bereits seit Sonntag bzw. Montag gesperrt, am Wochenende verendeten drei Hunde, nachdem sie Wasser von der Badestelle in Wampen getrunken haben.

Entwarnung für Lubmin und Loissin

Für weitere, von Mitarbeitern des Gesundheitsamtes in Augenschein genommene Badestellen gibt es hingegen Entwarnung, wie Kreissprecher Achim Froitzheim mitteilt. Bei Kontrollen am Montag und Dienstag konnte an den Badestellen Lubmin, Gahlkow, Loissin und Ludwigsburg kein Algenbefall festgestellt werden. Demzufolge seien von diesen Stellen keine Badewasserproben zur Untersuchung genommen worden. Auch die Badestellen in Wolgast, Freest und Lubmin seien unauffällig.

Aber Algen im Achterwasser

An anderen Ecken des Landkreises sieht es hingegen nicht günstig aus. Bei Kontrollen auf der Insel Insel Usedom waren insbesondere zwei Punkte am Achterwasser auffällig, nämlich die Badestellen in Usedom (leichter Algenbefall, pH-Wert 9,4) und Krienke (starker Algenbefall, pH-Wert 9,3). An beiden Badestellen wurde eine Probe entnommen und zur Untersuchung zum Landesgesundheitsamt versandt. Mit den Untersuchungsergebnissen dieser Wasserproben ist ab Mittwoch zu rechnen.

Gefährlich für Mensch und Tier

Blaualgen sind keine Algen, sondern Cyanobakterien. Sie sind in der Lage Gifte zu produzieren, die für Mensch und Tier gefährlich werden können. Sie können Allergien auslösen, beim Verschlucken auch zu Fieber und Erbrechen führen. Derzeit vermehren sich diese Bakterien in den Gewässern Vorpommerns rasant, vor allem die flacheren Boddengewässer sind betroffen.

Von Anne Ziebarth