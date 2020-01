Greifswald

Ein 33-jähriger Mann aus dem Kreis Vorpommern-Greifswald soll zwei geistig behinderte Kinder sexuell missbraucht haben. Betreuer einer Einrichtung für geistig behinderte Kinder und Jugendliche in einem Dorf im nördlichen Teil des Landkreises meldeten der Polizei den Verdacht, weil das Verhalten eines Kindes auffällig gewesen sei. Wie die Polizei in Neubrandenburg am Donnerstag mitteilte, wurde das Kind befragt und rechtsmedizinisch untersucht, worauf sich der Verdacht bestätigte.

Dorfbewohner soll Kinder in Wohnung missbraucht haben

Die Ermittlungen richten sich gegen einen 33-jähriger Dorfbewohner, der in seiner Wohnung zwei Jungen im Alter von 12 und 13 Jahren missbraucht und mit ihnen auch den Beischlaf vollzogen haben soll. Der Mann wurde am Donnerstag festgenommen. Ob noch weitere Kinder betroffen sind, wird derzeit von der Polizei geprüft. Die Staatsanwaltschaft hat Haftantrag gestellt. Er sollte noch am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt werden.

Tatverdächtiger ist vorbestraft

Der 33-jährige Beschuldigte ist mehrfach polizeibekannt. Er ist bisher elf Mal wegen Vermögens- und Gewaltdelikten zu Geld- und Freiheitsstrafen, jedoch nicht wegen Sexualdelikten, verurteilt worden. Die Kinder werden in der Einrichtung psychologisch betreut.

