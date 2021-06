Greifswald

Noch keine Entscheidung im Datenskandal um den Greifswalder Polizeibeamten Dan R.: Das Verfahren gegen den vom Dienst suspendierten Polizisten dauert anderthalb Jahre nach Bekanntwerden der Vorwürfe weiter an. Das bestätigt Claudia Tupeit, Sprecherin des Polizeipräsidiums Neubrandenburg, auf OZ-Nachfrage. Sie wolle aufgrund des laufenden Verfahrens keine weiteren Details nennen.

Die Polizei will den Beamten dauerhaft aus dem Polizeidienst entfernen, nachdem im Frühjahr 2020 bekannt wurde, dass er illegal persönliche Daten aus Polizeicomputern abgerufen und womöglich an Dritte weitergegeben hat.

Betroffener erstattete Strafanzeige

Es sei nicht ungewöhnlich, dass Disziplinarverfahren wegen Anhörungen und Stellungnahmen lange dauern, so Tupeit. Die Covid19-Pandemie habe ebenso eine Rolle gespielt: „In den vergangenen Monaten hat es auch bei den Verwaltungsgerichten erhebliche Einschränkungen bei der Durchführung von entsprechenden Verfahren gegeben.“ Grundsätzlich würden Beamte vom Dienst entbunden, wenn im Disziplinarverfahren voraussichtlich die Entfernung aus dem Dienstverhältnis festgestellt wird. Damit einher gehe eine Klage vor dem Verwaltungsgericht.

Dan R. hatte 2019 ohne dienstlichen Grund persönliche Daten wie Adressen politisch linksgerichteter Personen abgerufen. Ans Licht kam das Vergehen, weil Mitglieder einer Facebookgruppe, in der auch Dan R. war, ihre persönlichen Daten in den Chats entdeckten. Ein Betroffener erstattete Strafanzeige, weitere Datenabfragen wurden bekannt. Der Beamte sympathisierte auf seinem Facebookprofil offen mit der Alternative für Deutschland, löschte es aber kurz nach Bekanntwerden der Vorwürfe.

Datenschutzbeauftragter: Beschuldigter wurde angehört

Die Staatsanwaltschaft Stralsund bestätigte die illegale Datenabfrage und stellte die Verfahren ein, weil sie keine Absicht zur Bereicherung oder Schädigung nachweisen konnte. Bleibt die interne Ermittlung der Polizei, die bis heute andauert. Ob dem Polizisten weiterhin volle Bezüge gezahlt werden oder nicht – dazu äußerte sich Tupeit nicht.

Neben der Polizei ist auch der Datenschutzbeauftragte des Landes MV mit dem Fall befasst. Die Ermittlung des Datenschutzbeauftragten laufe unabhängig von den Ermittlungen der Polizei, sagt Behördensprecherin Susanne Wolters. Der Beamte sei angehört worden, das Verfahren aber noch nicht abgeschlossen.

Keine weiteren Vorfälle bei Kontrollen

Zudem ist beim Bundesverfassungsgericht eine Verfassungsbeschwerde gegen die ermittelnden Behörden anhängig. Anja Hübner, eine der betroffenen des Datenklaus, war im Januar den Weg vor das höchste Gericht Deutschlands gegangen, damit die strafrechtlichen Ermittlungen wieder aufgenommen werden. Die Behörden hätten bisher nicht ausreichend ermittelt, argumentiert Hübner.

„Mir geht es dabei nicht um die Strafe für den einzelnen Beamten, sondern darum, dass so etwas in den Behörden grundsätzlich nicht passieren darf. Weder mir noch jemand anderem.“ „Ärgerlich“ sei es, dass die Verfahren weiter andauern. „Man möchte es hinter sich haben“, sagt Hübner. Dass die Polizei stichprobenartig Datenabfragen von Beschäftigten kontrolliert, sei sinnvoll, findet Hübner, setze aber zu spät an. Bei den Kontrollen seien bisher keine Auffälligkeiten entdeckt worden, sagt Polizeisprecherin Tupeit.

Von Christopher Gottschalk