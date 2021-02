Verfolgungsjagd in Greifswald endet am Laternenmast

Greifswald

Gleich zwei Mal kam es am Wochenende in Greifswald zu Verfolgungsjagden mit der Polizei. In der Nacht zu Sonnabend floh ein Audi vor einer regulären Verkehrskontrolle. Der Audifahrer ließ sich nach Informationen der Polizei nicht stoppen. Während seiner Flucht verursachte er zwei Unfälle.

In der Langen Reihe kollidierte das Auto mit einem Baum, später in der Gützkower Straße Ecke Pestalozzistraße dann mit einem Laternenmast. Die drei Insassen des Audis flüchteten zu Fuß weiter. Die Polizeibeamten konnten zwei Personen (21 und 29) stellen, allerdings flüchtete der Fahrer erfolgreich. Wie die Polizei weiter mitteilt, ist der Name des Flüchtigen bekannt. Es ist laut Polizeibericht nicht im Besitz eines Führerscheins.

Der verursachte Sachschaden beträgt 5350 Euro. Der Halter, der nicht Fahrer des Unfallwagens war, wurde über den Standort seines Fahrzeuges informiert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in diesem Fall ebenso aufgenommen wie bei der Flucht eines Motorradfahrers am Sonnabend gegen 15 Uhr.

Auch bei diesem Vorfall flüchtete ein Motorradfahrer vor einer regulären Verkehrskontrolle der Polizei in der Franz-Mehring-Straße. Der Motorradfahrer fuhr zunächst über eine rote Fußgängerampel auf die Anklamer Straße und von dort mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Karl-Liebknecht-Ring.

Die Beamten folgten dem Motorrad mit eingeschaltetem Blaulicht. Auf Höhe der Kreuzung Karl-Liebknecht-Ring bemerkte ein 35-jähriger Skoda-Fahrer das Sondersignal und fuhr in die rechte Abbiegespur, um den Streifenwagen vorbeifahren zu lassen.

Der Motorradfahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und streifte den ausweichenden Skoda des 35-Jährigen. Weil der Motorradfahrer stürzte, konnten ihn die Polizeibeamten stellen, den Führerschein des Flüchtigen beschlagnahmen und ihm die Weiterfahrt untersagen. Der Motorradfahrer muss sich nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Der entstandene Sachschaden beträgt 3000 Euro. Alle Beteiligten blieben unverletzt.

Von kat