Nach dem spektakulären Polizeieinsatz im Berliner Stadtteil Neukölln hat die Polizei weitere Informationen bekannt gegeben. Ein Mann hatte sich am Donnerstag in Berlin mit einem Auto mit Greifswalder Kennzeichen einer Polizeikontrolle entzogen und auf seiner Flucht mehrere Fahrzeuge gerammt. Die Beamten gaben Schüsse ab und konnten den Mann schließlich festnehmen.

Wer ist der Tatverdächtige?

Laut Polizei handelt es sich um einen 32 Jahre alten Mann, der wegen Einbruchs, Diebstahls, Betrugs, Widerstands und Erpressung polizeibekannt ist. Zudem wurde er mit vier Haftbefehlen gesucht und war mit einem falschen Pass unterwegs.

Wem gehört das Auto mit Greifswalder Kennzeichen?

Das Auto ist laut Polizei Anfang Mai in Greifswald verkauft worden – an einen Käufer aus Berlin. Nach Angaben der Polizei ist der Unfallfahrer allerdings nicht der Käufer. Ob das Fahrzeug zwischenzeitlich an den 32-Jährigen verkauft worden war oder womöglich gestohlen wurde, ist noch unklar.

Der BMW, dessen Fahrer sich bei einer Kontrolle der Polizei widersetzte, hat ein Greifswalder Kennzeichen Quelle: Privat

Wie genau lief der Einsatz ab?

Nach Angaben der Beamten geriet der Mann am Donnerstag gegen 11.50 Uhr in eine allgemeine Verkehrskontrolle in der Hermannstraße. Er hielt zunächst an, fuhr dann aber plötzlich auf die Polizisten zu und flüchtete.

An einer Kreuzung verursachte er einen Unfall und kam danach an einer roten Ampel zum Stehen. Beim Versuch zu wenden beschädigte er zwei Autos. Polizisten aus einem Einsatzfahrzeug, das gefolgt war, wollten den Mann stellen. Als der 32-Jährige auf die Beamten zufuhr, gab einer der Polizisten zwei Schüsse ab.

Der Mann fuhr weiter und stieß auf ein wartendes Fahrzeug, das wiederum auf andere Pkw geschoben wurde. Der Mann stieg daraufhin aus und flüchtete zu Fuß weiter. An der Kreuzung Silberstein-Ecke Walterstraße wurde der Flüchtige schließlich von einem 50 Jahre alten Passanten ergriffen, zu Boden gebracht und festgehalten, bis die Polizei ihn schnappte.

Gab es Verletzte?

Der Zeuge, der der Polizei bei der Festnahme half, wurde dabei leicht verletzt. Auch der Tatverdächtige ist bei seiner Verfolgungsjagd verletzt worden – allerdings nur durch seine selbst verursachten Unfälle, nicht durch den Polizeieinsatz, betonen die Beamten. Nach einer Behandlung wegen Kreislaufschwäche nahm ihn die Polizei für weitere Ermittlungen mit auf das Revier.

Von Anne Ziebarth/ Robert Berlin