Vergleich mit Nazi-Richter: CDU Greifswald verlangt Entschuldigung

Die politische Auseinandersetzung um Polizeigewalt nimmt in Greifswald an Schärfe zu. Für Wirbel sorgt jetzt ein Facebook-Kommentar von Robert Gabel (Tierschutzpartei). Gabel hatte darin den CDU-Politiker Sascha Ott als „Freisler-Double“ bezeichnet. Zum Hintergrund: Roland Freisler, ab 1942 Präsident des berüchtigten Volksgerichtshofes, gilt als einer der schärfsten Richter im NS-Regime, der mit ideologisch zuvor festgelegten Urteilen Schauprozesse initiierte und Regimekritiker wie Mitglieder der Widerstandsgruppe Weiße Rose zum Tode verurteilte.

Gabel kritisiert fehlende Distanz von Identitären

Robert Gabel bezeichnet Ott als „Freisler-Double“ Quelle: Tierschutzpartei

Die Christdemokraten zeigten sich empört und warfen Gabel vor, mit seiner Äußerung den Boden der demokratischen Grundordnung zu verlassen. Was war geschehen? Nach der Pro-Polizei-Demonstration am Donnerstag hatte Gabel scharfe Kritik daran geübt, dass sich die von Bürgerschaftsmitglied Grit Wuschek organisierte Veranstaltung mit etwa 70 Teilnehmern nicht deutlich von den Identitären abgegrenzt habe. „Die Identitären wurden aber nicht aufgelöst; weder formal noch sonstwie. Und diese Neonazitruppe nahm an der CDU-Veranstaltung teil, die sowieso im wesentlichen vom Freisler-Double Sascha Ott geprägt war“, schrieb Gabel auf der Facebook-Seite des Nordkurier.

CDU : Gabel ist ein politischer Scharfmacher

CDU-Fraktionschef Axel Hochschild verlangt nun eine Entschuldigung von Gabel. „Herr Gabel gibt sich gern tolerant, weltoffen und als Vorkämpfer für Freiheit und Demokratie. Nun demaskiert er sich einmal mehr als politischer Scharfmacher ohne Anstand und Moral“, so Hochschild. Auch Kreistagsmitglied Egbert Liskow zeigt sich empört. „Einen demokratischen Juristen mit Freisler zu vergleichen, ist unglaublich“, so der CDU-Landtagsabgeordnete. „So eine Diffamierung habe ich in meiner politischen Arbeit bisher selten erlebt“.

Keine Entschuldigung , dafür Klarstellung

Gabel sieht keinen Grund, sich zu entschuldigen, stellt aber klar: „Mit der Äußerung habe ich nicht Herrn Ott als Richter oder Politiker gemeint und ihn auch nicht mit einem Nazi-Verbrecher gleichsetzen wollen. Der Vergleich zielte auf den Redestil von Ott ab.“ Mit seinen verbalen Attacken trage Ott nicht nur zu einer Verschärfung der poltischen Auseinandersetzung bei, sondern grenze Menschen aus, wenn er – wie in einer Kreistagsitzung Anfang März – homo-, bi- und transsexuelle Menschen als „mikrospopisch kleine Minderheit“ beschimpfe. Gabel bietet Ott nun ein Gespräch mit ihm und Menschen an, die von seinen Reden betroffen sind. Ziel: das Problembewusstsein dafür zu schärfen, was Ott mit seinem Redestil und seinen Aussagen bei Betroffenen auslöse.

Ott : Vergleich verharmlost NS-Verbrechen

Ott, der als Direktor des Amtsgerichtes Stralsund arbeitet, will auf eine Anzeige gegen Gabel wegen Beleidigung verzichten, macht aber deutlich: „Wenn man immer wieder eine nicht genehme Meinung mit NS-Gräueltaten vergleicht, verniedlicht man irgendwann, was im Dritten Reich passiert ist.“

Am alternativen Kulturzentrum Ikuwo wurde inzwischen ein neues Plakat angebracht. Quelle: Martina Rathke

Auslöser der Pro-Polizei-Demonstration war unter anderem ein Plakat am alternativen Kulturzentrum Ikuwo mit der Aufschrift „Rassismus mordet, Polizei tötet“, das nach dem gewaltsamen Tod des US-Afroamerikaner George Floyd aufgehängt worden war. Dort wurde inzwischen ein neues Plakat angebracht: „Wen rufst du, wenn Polizei Täter ist? #polizeiproblem“. Ein CDU-Plakat, mit dem sich die Christdemokraten bei der Polizei für ihre Arbeit bedanken, war mit farbbeuteln beschmissen worden.

Von Martina Rathke