Verkehr durch Greifswald-Eldena: „Es ist ein Irrsinn“

Freitag, halb zehn in Eldena: Mit durchdringendem Lärm donnert ein Schwerlaster durch den Greifswalder Ortsteil. Auch eine scheinbar nicht enden wollende Kolonne anderer Fahrzeuge, darunter ein Bus, mehrere Kleintransporter und viele Pkw, schlängeln sich auf der Straße neben vereinzelten Radfahrern zwischen der Siedlung hindurch.

„Ich fahre mit meinem Rad lieber auf dem Gehweg. Habe Angst, dass mich der Fahrtwind eines Lkw vom Sattel reißt und ich stürze“, sagt Hannelore Rösner auf dem Weg zum Einkaufsmarkt. Besonders schlimm, so die 79-Jährige, sei der Verkehr zu den St0ßzeiten am Morgen und Abend, wenn die Pendler unterwegs seien. „Aber was soll man machen? Es ändert sich ja doch nichts.“

Anwohner beschweren sich seit Jahrzehnten

Seit Jahrzehnten klagen Anwohner über den enormen Verkehr in Eldena. Eine Zählung hat 2017 ergeben, dass rund 14.200 Fahrzeuge pro Tag den Ortsteil passieren. „Es ist ein Irrsinn. Schwerlaster fahren ja meistens nachts, stören nicht so. Aber die Unmengen an Autos, die sich tagsüber durch den Ort wälzen, sind das Hauptproblem“, schildert Helmut Holzrichter, Vorsitzender der Ortsteilvertretung. Immer wieder sei diese Belastung in kommunalpolitischen Gremien thematisiert worden. Am Ende ohne nennenswertes Ergebnis. Der Grund: Die Stadt selbst hat wenig Handlungsspielraum, da es sich um eine Landesstraße handelt. „Aber sie könnte und sollte mehr Druck auf die Landesbehörden ausüben“, sagt er.

Unablässig rollt der Verkehr von Greifswald Richtung Lubmin und umgekehrt. Eldena Quelle: Petra Hase

Verkehrsbelastung ist unerträglich

Jürgen Baumann, der mit seiner Frau Birgit in der Rostocker Straße lebt, will sich mit diesem Zustand nicht weiter tatenlos abfinden: „Die steigende Verkehrsbelastung von Greifwald in Richtung Lubmin/Usedom und zurück ist inzwischen unerträglich geworden“, urteilt er. „Seit 20 Jahren hören wir von der Politik, dass sich etwas ändern muss. Aber es ändert sich nichts“, macht er seinem Ärger Luft. Um die Stadt zum Handeln zu zwingen, stellte das Ehepaar Baumann ganz offiziell an die politischen Gremien einen mehrere Punkte umfassenden „Antrag auf Verbesserung der Wohnqualität im Ortsteil Eldena“.

Eines der Kernthemen: die Ortsumgehung von Greifswald. „Bereits 2009 wurde in einer Studie empfohlen, für Eldena zeitnah eine Ortsentlastungsstrecke zu schaffen“, erinnert Jürgen Baumann. Dabei bezieht er sich auf das „Multimodale Erschließungskonzept für den Gewerbe- und Industriestandort Lubminer Heide.“ Die Studie rät angesichts der Unternehmensentwicklung an der Boddenküste dringend zur Vervollständigung der Ortsumgehung Greifswald – B109 Richtung Lubmin. Über zehn Jahre ist das her. Passiert ist nichts.

Die Ortsdurchfahrt von Eldena ist eine der vielbefahrenen Straßen der Hansestadt. Quelle: Petra Hase

Keine Trasse durch den Elisenhain

Das zuständige Landesamt für Straßenbau und Verkehr MV in Rostock erklärt auf Anfrage der OSTSEE-ZEITUNG zu diesem Thema: „Die Entlastungsstrecke Eldena war zusammen mit der Anbindung Industriestandort Lubmin und Entlastung der Ortslage Kemnitz Gegenstand bzw. Planungsziel einer Untersuchung, die in den letzten Jahren intensiv geführt wurde“, so Dezernatsleiter Michael Friedrich. Das Ergebnis habe jedoch gezeigt, „dass alle drei Planungsziele – Entlastung Eldena und Kemnitz sowie Anbindung Lubmin – nicht durch eine einzige Neubautrasse realisiert werden können. Eine Neubautrasse müsste den naturschutzrechtlich besonders sensiblen Elisenhain in größerem Maße kreuzen und berühren“, erläutert er. Das widerspreche dem Naturschutz. Deshalb seien Teilprojekte entwickelt worden.

Seit 2019 laufen nun Planungen für die Ortsumgehung Kemnitz. Wann mit einer Fertigstellung zu rechnen ist – unklar. Die Verbesserung der Anbindung Lubmins durch den Ausbau der Kreisstraße werde seit 2019 vom Straßenbauamt Neustrelitz geplant. „Die Entlastung der Ortsdurchfahrt Eldena soll, soweit dies möglich ist, durch eine attraktive Umgehung über die beiden vorgenannten Straßenbauprojekte für Greifswald großräumig umfahrende Verkehre erreicht werden“, verdeutlicht Friedrich. Zudem habe eine Untersuchung ergeben, dass erhebliche Teile des Verkehrs in Eldena Ziel- und Quellverkehr für die Hansestadt sind, sich also durch eine Ortsumgehung nicht verlagern lassen.

Kritik an unterschiedlichen Tempozonen

Deshalb ist für die Eldenaer auch klar, dass im Ort selbst etwas getan werden muss, um die Situation zumindest etwas zu verbessern. Völlig irrwitzig findet Ortsratsvorsitzender Holzrichter beispielsweise die unterschiedlichen Tempozonen: „Mal sind 30 km/h erlaubt, dann wieder 50, dann wieder 30 km/h“, sagt er. Auch dieses Thema ist alt. Die Bürgerschaft forderte auf Antrag der Linken bereits im Februar 2020 von der Stadt eine Prüfung der Situation mit dem Ziel, „die Geschwindigkeit von Fahrzeugen ganztags, aber zumindest ab 22 Uhr auch zwischen Boddenweg und Ortsausfahrt Greifswald auf 30 km/h zu reduzieren, um die Lärmbelästigung der Eldenaer Bürger zu minimieren.“

Für Jürgen Baumann sind auch andere Dinge verbesserungswürdig: „Der Fahrradweg von Eldena in Richtung Friedrichshagen ist beim Herausfahren zum Beispiel aus der Rostocker Straße nicht komplett einsehbar“, sagt er. Mehrfach sei dies kritisiert worden. Doch eine rote Markierung, wie angekündigt, fehle bis heute. „Auch die Fußgängerinseln sind absolut gefahrenträchtig“, berichtet er. Verkehrsschilder auf den Inseln, etwa in Höhe des Campingplatzes, seien umgefahren worden. „Man mag sich nicht vorstellen, dass man dort steht“, gibt er zu bedenken. Zudem könne er nicht nachvollziehen, warum die Ortsdurchfahrt nicht mit einem Durchfahrverbot für Lkw über 7,5 Tonnen versehen wird. Dann wären Schwerlaster gezwungen, die alternative Route durch den Hanshäger Wald zu nehmen, um nach Lubmin oder Vierow zu gelangen. Diese Entscheidung darüber obliegt laut Michael Friedrich übrigens nicht dem Land, sondern den Verkehrsbehörden von Stadt und Kreis.

Die Hansestadt Greifswald sah sich trotz mehrfacher OZ-Anfrage nicht in der Lage, zu dem Themenkreis oder einzelnen Fragen Stellung zu beziehen.

