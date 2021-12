Verkehr in Greifswald: Das könnte sich in der Innenstadt ändern

Greifswald

Der Verkehr in der Greifswalder Innenstadt ist seit Jahren ein Problem: Zu wenige Parkplätze für Anwohner und die gewünschten Besucher, kaum großen Parkplätze direkt in der Innenstadt, Lieferverkehr, Autos, die durch die Innenstadt ihren Weg abkürzen, wenig ausgewiesener Raum für Radfahrer. Diese Probleme sollen sich ändern.

Die Bürgerschaft wird am kommenden Montag über ein Verkehrskonzept entscheiden. Verschiedene Punkte stehen dabei zur Debatte. Das sind die wichtigsten:

1. Durchgangsverkehr soll unterbunden werden

Während der Entwicklung des Konzepts wurden mehrmals die Bürger beteiligt. Früh war dabei klar, dass der Durchgangsverkehr ein Problem ist. Also diejenigen Autofahrer, die die Innenstadt nur nutzen, um etwa schneller von der Grimmer Straße in die Stralsunder zu kommen, oder von der Stralsunder Straße zur Bahhofstraße.

Das soll durch die Einrichtung von drei Zonen unterbunden werden. In die westliche Innenstadt könnten man dann nur noch über den Karls-Marx-Platz gelangen, in den Norden über die Stralsunder Straße und die Friedrich-Loeffler-Straße und alle Straßen südlich der Einkaufsstraßen wären dann nur über die Rubenowstraße und die Fleischerstraße zu erreichen (siehe Grafik).

Verkehr in Greifswald Innenstadt Quelle: von Arno aus externer Quelle eingestellt

Einer der Filter würde am westlichen Ende der Loeffler-Straße eingerichtet werden, der zweite auf gleicher Höhe in der Domstraße.

2. Straßen als öffentlichen Raum nutzen

Die Straßen, die von der Langen Straße und dem Schuhhagen abgehen, sollen aktiver genutzt werden. Wie kann das aussehen? In der Brüggstraße wird es vorgemacht. Hier wurde bereits ein Teil der Straße mit Pollern abgesteckt. Autos können hier nicht mehr parken oder durchfahren, die Straße ist stattdessen für Fußgänger offen und soll zum Verweilen einladen.

Besonders im Sommer könnten hier zeitweise Bänke und Pflanzen aufgestellt werden. Allerdings hängt dieser Punkt des Konzeptes stark von den angrenzenden Geschäften ab: Nur wenn sie bei der Idee mitziehen, wird die Stadt auch mit mehr Leben gefüllt. Laut dem Konzept wäre eine Nutzung der Straßen als öffentlicher Raum kurzfristig in der Brüggstraße, der Kuhstraße und der Steinbeckerstraße denkbar.

3. Eltern-Taxis für weniger Stress am Morgen

Ein Kritikpunkt, der immer wieder aufkam, waren die Eltern-Taxis. Eltern, die ihre Kinder direkt vor der Käthe-Kollwitz-Schule in der Friedrich-Loeffler-Straße abladen und so morgens und nach der Schule den Verkehr behindern.

Auch hierfür soll es eine Lösung geben: An dem kleinen Parkplatz am Schießwall, direkt neben dem Sportplatz, sollen vier Parktaschen entstehen, die besonders morgens nur für Eltern und deren Kinder reserviert sind. Hier, direkt am Rand der Innenstadt, sollen die Eltern parken können. So soll die enge Loeffler-Straße frei bleiben.

4. Einzelne Fahrradstraßen zu Ring erweitern

Ein Ziel des Konzeptes war ganz klar, dass der Radverkehr in der Innenstadt gestärkt werden soll. Das kann unter anderem erreicht werden, in dem die bestehenden Fahrradstraßen ausgebaut und zu einem Ring erweitert werden.

Im südlichen Bereich der Innenstadt bedeutet das, die bestehenden Fahrradstraße Domstraße, Baderstraße, Mühlenstraße durch die Entfernung vorhandener Engstellen besser zu verbinden und eine einheitlichere Gestaltung zu nutzen. Der Ring wird mit der Loeffler-Straße, der Wollweberstraße sowie der Schützenstraße komplettiert.

5. Bewohnerparken neu strukturieren

Wenn sich die Bürgerschaft für die Modal-Filter entscheidet, wird ein weiterer Änderungspunkt relevant: Aktuell gibt es in der Innenstadt noch zwei Bewohnerparkzonen, durch die Steinbeckerstraße und die Lutherstraße getrennt werden. Damit könnte bald Schluss sein.

Um den Anwohnern in der Innenstadt ein möglichst flexibles Parken zu erlauben, soll es bald nur noch eine Parkzone für alle geben. In dieser neuen, großen Zone könnten rund 1500 Parkplätze entstehen, von denen rund 500 ausschließlich für Bewohner reserviert wären – also auch nicht Stundenweise mit einem Parkschein von Touristen oder anderen Autofahrern genutzt werden dürfen.

6. Lieferverkehr bleibt erlaubt

Keine neuen Maßnahmen werden in de Konzept zum Lieferverkehr genannt. Viele Händler hatten in der Vergangenheit die Sorge, dass sie in diesem Thema beschnitten werden. Ganz unproblematisch ist das Thema auch im Konzeptpapier nicht. Im Abschlussbericht heißt es, dass besonders in der Fußgängerzone ganztägig Lieferungen stattfinden würden, obwohl diese in dem Bereich nur zwischen 18 und 10 Uhr, also abends in der Nacht und morgens erlaubt sind.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Philipp Schulz