Verkehrschaos an der Wolgaster Peenestrombrücke: Ursache geklärt

Wolgast

Den Stau, der sich am Donnerstag, 21. April, vor und hinter der halbseitig gesperrten Wolgaster Peenestrombrücke gebildet hatte, werden die Beteiligten sicher noch lange in unliebsamer Erinnerung behalten. Ein defekter Sensor in einer der Baustellenampeln sei die Hauptursache für das Verkehrschaos gewesen, teilte am Freitag der Sprecher des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr MV, Michael Friedrich, mit. „Am Donnerstagabend wurde das Problem gelöst und dann lief der Verkehr auch wieder.“

Bis dahin wurden die Verkehrsteilnehmer auf eine harte Geduldsprobe gestellt. Insbesondere jene Kraftfahrer, die vom Festland kommend nach Wolgast bzw. auf die Insel Usedom wollten, mussten Wartezeiten von bis zu zweieinhalb Stunden in Kauf nehmen. Am Nachmittag versuchten Beamte der Bereitschaftspolizei mittels Verkehrsregelung auf dem Platz der Jugend, den bis dahin völlig verstopften Verkehrsknoten in der Stadt zu lösen.

Polizeisprecher: „Es war schon ziemlich heftig“

„Ein solches Chaos haben unsere Beamten in den letzten Jahren nicht mehr erlebt. Es war schon ziemlich heftig“, resümierte am Freitag Andrej Krosse, Sprecher der Polizeiinspektion Anklam. „Die Bereitschaftspolizei war zufällig vor Ort und entschloss sich zu versuchen, regulierend einzugreifen“, so Krosse. „Ziel war es, in der verstopften Stadt den Pfropfen zu lösen, um zum Beispiel ein Durchkommen des Rettungsdienstes zu gewährleisten.“

Da das Verkehrsaufkommen aus Richtung Festland deutlich größer war als das aus Richtung Insel sei entschieden worden, zunächst die Stadt zu entlasten, was einige Zeit in Anspruch nahm. Denn: Einerseits hatten viele Autofahrer versucht, den Stau zu umfahren, weshalb schließlich auch in den Nebenstraßen nichts mehr ging. Andererseits sorgten die schlecht aufeinander abgestimmten Ampeln vor und auf der Brücke dafür, dass der Verkehr ständig ins Stocken geriet.

Am Donnerstag war die gesamte Innenstadt verstopft. Viele Kraftfahrer versuchten, den Stau zu umfahren, so dass auch in den Nebenstraßen bald nichts mehr ging. Dieses Bild zeigt die Autoschlange in der Werftstraße. Quelle: Tilo Wallrodt

Nach der erwähnten Reparatur des fehlerhaften Ampelsensors entwirrte sich das Verkehrschaos allmählich weiter. „Vor Ostern war es in Wolgast bereits schon einmal zu verstärkten Stauerscheinungen gekommen, woraufhin die Ampelschaltungen aufeinander abgestimmt und der Verkehrsfluss so optimiert wurde“, berichtete Behördensprecher Friedrich weiter. Er mahnte die Verkehrsteilnehmer, sich an die jeweiligen Signale zu halten: „Das System ist fein aufeinander abgestimmt. Wenn jemand doch noch bei Rot fährt, verzögert die Ampel gegenüber die Grün-Schaltung, weil es sonst zu einer gefährlichen Situation kommen könnte.“ Dies führe zu zusätzlichen Wartezeiten.

Am Freitag passierte der Verkehr vergleichsweise flüssig die Stadt am Peenestrom. Der Rückstau in Richtung Insel hielt sich einigermaßen in Grenzen, während es nun zeitweise auf der Inselseite zu längeren Autoschlangen kam, die bis zur Kreuzung Krumminer Tannen reichten. „Mitarbeiter des Straßenbauamtes Neustrelitz beobachteten im Tagesverlauf den Verkehr“, informierte Michael Friedrich. „Natürlich sind das nur Momentaufnahmen, aber an den nächsten Tagen werden die Beobachtungen fortgesetzt.“ Zudem stehe das Amt mit den Bauarbeitern im Kontakt, die mit den Sanierungsarbeiten auf der Brücke beschäftigt sind.

Behördensprecher: „Nicht mehr bei Rot fahren“

Generell warb Friedrich nochmals um Verständnis für die Verkehrsbehinderungen im Zuge der Brückeninstandsetzung. „Bei höherem Verkehrsaufkommen kam es in der Vergangenheit regelmäßig zu Staus, auch wenn beide Fahrspuren auf der Brücke zur Verfügung standen“, erklärte er. „Die Ampelregelung in Wolgast ist hoch komplex. Wir haben Ampeln an der Eisenbahn, an der Brückenklappe und mehrere Anlagen entlang der Bundesstraße 111.“

Am Freitag wurden die Reparaturarbeiten auf der Wolgaster Brücke fortgesetzt und weitere Leitplanken entfernt. Quelle: Tilo Wallrodt

Täglich passieren laut Auskunft des Landesamtes etwa 12 500 Fahrzeuge die Peenestrombrücke in Wolgast. Während der Brückeninstandsetzung, die bis September 2023 andauern soll, sind mehrfach teilweise und komplette Sperrungen der Überführung geplant. Korrosionsschäden an den fünf Überbauten der Brücke sowie zerschlissene Fahrbahnübergänge zwingen jedoch zum Handeln. Außerdem sollen sowohl die Beläge auf der sieben Meter breiten Fahrbahn als auch auf den Geh- und Radwegen komplett erneuert werden. Verrostete Stahlteile sind auszuwechseln. Auch die Geländer werden bis auf wenige Ausnahmen erneuert.

Von Tom Schröter