Verkehrseinschränkungen an mehreren Stellen in Greifswald

Greifswald

Auf Grund von planmäßigen Wartungsarbeiten an Brücken und großen Verkehrsschilder kann es am heutigen Donnerstag und Freitag zu Einschränkungen im Verkehr führen.

Aktuell finden Wartungsarbeiten an dem Bogen der Fahrradbrücke statt, die über den Kreisverkehr am Hauptbahnhof verläuft. Seit 9 Uhr ist deswegen die Fahrbahn vom Kreisverkehr in Richtung Grimmer Straße gesperrt. Ab 18 Uhr soll die Sperrung auf der Fahrbahn von der Grimmer Straße kommend in Richtung Kreisverkehr verlegt werden. Umleitungen seien laut Stadt ausgeschildert.

Verkehrsbehinderungen auf Anklamer und Wolgaster Straße

Am Freitag werden große Verkehrsschilder in der Anklamer und der Wolgaster Straße gewartet. Zwischen 9 und 10 Uhr betrifft das die Wolgaster Straße/ Ecke Marienstraße in Richtung Hansering.

Ab 11 Uhr bis voraussichtlich 13 Uhr werden die Wartungsarbeiten dann in der Anklamer Straße auf Höhe des Lidl-Marktes untersucht. Dort kündigt die Stadt an, dass der Hubsteiger, mit dem die Mitarbeiter auf Arbeitshöhe gebracht werden sollen, die Fahrbahn verstellen kann. Rückstau sei deswegen nicht auszuschließen. Auch am Freitag werden Umleitungen ausgeschildert. Zudem bittet die Stadt Verkehrsteilnehmer in den Bereichen um erhöhte Aufmerksamkeit.

Von Philipp Schulz