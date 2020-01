Verkehrseinschränkungen auf der B 109 bei Greifswald

Greifswald

Lange im Gespräch, jetzt geht es los: Am Montag beginnen an der Bundesstraße 109 in Vorbereitung des Radwegebaus Groß Schönwalde – Abzweig Hanshagen Baumfällarbeiten. Das Straßenbauamt Neustrelitz als Baulastträger hat seit langem die Baumaßnahme im Programm. Die Behörde plant eigentlich, einen rund 13 Kilometer langen Radweg von Groß Schönwalde bis Moeckowberg zu errichten. 4,2 Millionen Euro stehen dafür zur Verfügung.

Doch Probleme mit einem Landeigentümer, der eine für den Radweg benötigte Fläche nicht verkaufen will, führten zu Verzögerungen und Kursänderung: Da es bislang keine Einigung gebe, wird der erste, rund sieben Kilometer lange Bauabschnitt von Groß Schönwalde bis Hanshagen jetzt verkürzt realisiert. Er endet nicht wie ursprünglich geplant am Abzweig der Kreisstraße 20 Richtung Kemnitz, sondern bereits am Abzweig, der ins Dorf Hanshagen führt. Das Bauvolumen hierfür betrage 2,4 Millionen Euro. Der Bau soll sich unmittelbar an den Baumfällungen anschließen.

„Die Probleme mit dem Grunderwerb werden wir mit einem Planfeststellungsverfahren lösen. Das kann sich zwar über Jahre hinziehen und womöglich mit einer Enteignung enden, gegen die der Eigentümer wiederum klagen kann“, sagt Andreas Herold, Dezernent im Straßenbauamt, auf OZ-Nachfrage. Doch einen anderen Weg sehe er nicht. „Im günstigsten Fall rechnen wir damit, dass sich der zweite Bauabschnitt von Hanshagen bis Moeckowberg in zwei, drei Jahren anschließt“, sagt er.

Die umfangreichen Baumfällungen, teilt eine Sprecherin des Straßenbauamtes mit, seien unumgänglich, um Baufreiheit für den Radweg zu schaffen. Autofahrer müssen daher auf dem Abschnitt der Bundesstraße ab 3. Februar mit Verkehrseinschränkungen rechnen. Während der Fällarbeiten werde die Fahrbahn halbseitig gesperrt. Der Verkehr werde mit einer Ampelanlage geregelt.

Von Petra Hase