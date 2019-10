Verkehrskollaps auf Usedom: Gutachter empfiehlt Kreisel

Bannemin

Der Bereich zwischen den Knotenpunkten Bannemin/Abzweig Trassenheide und Schmollensee auf der B 111 könnte in den kommenden zehn Jahren zu einer der größten Baustellen der Region werden. Bis 2030 sollen auf dem knapp 20 Kilometerabschnitt vier neue Kreisverkehre entstehen und so für eine Entlastung der besonders von Mai bis Mitte Oktober oftmals völlig verstopften Hauptzufahrt der Insel Usedom sorgen.

Die neuen Kreisel sollen in Bannemin, am Zinnowitzer Möskenweg, in Ückeritz und in Schmollensee entstehen und sind Bestandteil eines Verkehrsgutachtens, das in Teilen am Montag in Wolgast durch das Straßenbauamt Neustrelitz vorgestellt wurde. Dringend ausgebaut werden muss wegen des großen Fußgängeraufkommens der Kreisverkehr in Koserow bei Karls Erlebnisdorf. Dies könne mit Bypässen und Fußgängeruntertunnelung geschehen –Maßnahmen, die in anderen Bundesländern längst an der Tagesordnung sind und sich bewährt haben.

Zinnowitz hat gleich zwei Verkehrsschwerpunkte

Für die Kreuzung Alte Strandstraße in Zinnowitz wird eine Ampel empfohlen und für die Kreuzung in Kölpinsee rechtsseitige An- und Auffahrten auf die B 111, damit der Abbiegeverkehr nicht mehr zum Stau führt. Mit den Kreisverkehren würde eine Forderung der Usedomer Touristiker in die Tat umgesetzt, die sie seit Jahren auf der Agenda haben und immer wieder auf Landes- und Bundesebene vorbringen.

„Priorität“, so Jens Krage, Chef des Straßenbauamtes Neustrelitz, „haben bei den Baumaßnahmen die Alte Strandstraße in Zinnowitz, der Möskenweg in Zinnowitz, der Kreisverkehr an Karls Erlebnisdorf in Koserow und die Bahnhofstraße in Ückeritz.“ Für Letztere lasse sich aber schon mal mit einer „Grünen Welle“ der Ampeln innerorts Entlastung schaffen. Erst wenn diese vier Maßnahmen realisiert sind, könne an einen Kreisverkehr für Schmollensee gedacht werden. Zum Schluss kämen dann Kölpinsee und Bannemin dran.

Ortsumgehungen keine Option

Laut dem Neubrandenburger Gutachter sind Ortsumgehungen auf Usedom keine geeignete Option, ebenso wenig der Ausbau der Ortsdurchfahrten. Der Aufwand dafür sei riesig, zudem fehle oftmals der nötige Platz. Die angedachten neuen Kreisverkehre aber könnten für eine spürbare Entlastung in Sachen Stau sorgen und so helfen, die Ferieninsel vor dem Verkehrskollaps zu retten.

Vorausgegangen waren umfangreiche Verkehrszählungen auf der Insel. So wurden nach Aussage von Jens Krage während der Hauptsaison fünf Mal 24 Stunden die Verkehrsströme auf und von der Insel gezählt. Mehrere zehntausend Autos kamen heraus. „Wir haben auch per Video den Stau dokumentiert“, so Krage. Eingeflossen seien zudem die Unfallstatistik von 2015 bis 2018, die Schrankenöffnungen der UBB, Lichtsignalanlagen, B-Pläne in unmittelbarer Nähe zur B 111 wie der mit der Nr. 38 in Zinnowitz und der neue Swinetunnel, der derzeit gebaut wird.

Das Neubrandenburger Ingenieurbüro TSC hat im Gutachten das Verkehrsaufkommen dokumentiert. Es wurde in Wolgast an der Leinwand aufgezeigt. Quelle: Cornelia Meerkatz

Selten durchgängig 60 km/h möglich

Fakt ist, dass es auf dem Abschnitt zwischen Zempin und Stubbenfelde wegen der Staus Autofahrern selten gelingt, eine durchgängige Reisegeschwindigkeit von 60 km/h zu erzielen. Daher wurden immer verschiedene Varianten geprüft, um den Verkehrsfluss durchlässiger zu gestalten. Favorisiert in den meisten Fällen wurden dann statt Ampeln Kreisverkehre mit Bypässen sowie Fußgängeruntertunnelungen.

Umsetzung der Kreisverkehre erst in Jahren

Michael Raffel vom Hotelverband, UBB-Geschäftsführer Jörgen Boße und Dehoga-Regionalchef Krister Hennige begrüßen das Konzept, „auch wenn wir genau diese Kreisverkehrlösungen seit Jahren anmahnen und sie bereits haben könnten“, wie es Boße formulierte. Nun müsse endlich das Verkehrsministerium seine Hausaufgaben machen und das Konzept schnellstens umsetzen. Schnellstens – das dürften angesichts der Planungszeiträume und knappen Baukapazitäten dennoch zwischen fünf und zehn Jahre werden. So lange werden sich die Autofahrer noch in Geduld üben und den Stau ertragen müssen.

