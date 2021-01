Greifswald

Die Hansestadt wird in diesem Jahr zahlreiche Straßen sanieren, grundhaft ausbauen oder instand setzen. Einige Projekte haben bereits begonnen und werden fortgesetzt. Dazu gehört die Umgestaltung des Hanserings zwischen der Stralsunder Straße und dem Fangenturm zu einer Allee mit drei Baumreihen für rund acht Millionen Euro. Insgesamt wird 2021 an Straßenbauprojekten mit einem Gesamtwert von rund 30 Millionen Euro gearbeitet, einen Großteil finanziert die Stadt mit Hilfe von Fördermitteln.

„Viele Bereiche innerhalb des Stadtgebiets werden durch diese Bauvorhaben aufgewertet, wovon sowohl die Einheimischen als auch Gäste profitieren“, kommentiert Greifswalds Baudezernentin Jeannette von Busse ( CDU). Neben den hier beschriebenen Bauprojekten gibt es eine Reihe von Instandhaltungsmaßnahmen für Fahrbahnen und Gehwege für weitere rund 800 000 Euro.

Anzeige

Das sind die wichtigsten Verkehrsprojekte 2021:

Kreuzung Makarenkostraße /Thälmannring bleibt noch Baustelle

Die Kreuzung Makarenkostraße/Ernst-Thälmann-Ring wird noch einige Monate Baustelle bleiben. Da die Asphaltmischwerke in der Regel erst Anfang April wieder öffnen, kann auch dann erst die letzte Deckschicht aufgetragen werden kann. Ursprünglich sollte das zwei Millionen Euro teure Projekt bereits Ende 2020 abgeschlossen sein. Ein Großteil der Baumaßnahme, die im November 2019 begann, ist laut Stadtverwaltung dennoch fertig. Sofern es die Witterung zulässt, folgen Restarbeiten an den Fahrspuren und Gehwegen. Nach Abschluss des Kreuzungsumbaus voraussichtlich Ende des Sommers wird eine Tempo-30-Zone eingerichtet.

Die Bauarbeiten an der Kreuzung Thälmannring/Makarenkostraße ziehen sich noch einige Monate hin. Quelle: Petra Hase

Zurück zur Übersicht

Gedser Ring wird flottgemacht

Der Gedser Ring im Ostseeviertel wird, sobald es das Wetter zulässt, zwischen der Rigaer Straße bis zum sanierten Bereich vor der Montessorischule in zwei Abschnitten ausgebaut. Im ersten Bereich zwischen Rigaer Straße und dem Parkzugang wird die Fahrbahn inklusive Unterbau voll ausgebaut. Im folgenden Abschnitt wird die Fahrbahn saniert, die Parkplätze sollen neu hergestellt werden. An den Zugängen zum Stadtpark werden neue Bänke aufgestellt und die Holzpoller durch Granitpoller ersetzt. Elf neue LED-Leuchten erhellen künftig Parkplätze und Eingänge zum Park. Der Ausbau kostet ca. eine Million Euro.

Quelle: Petra Hase

Zurück zur Übersicht

Eldena : Baustart für Parkplatz noch 2021

Der Parkplatz in der Wolgaster Landstraße nahe der Klosterruine soll künftig als befestigter Park&Ride-Parkplatz und Bike&Ride-Anlage ausgewiesen werden. Dazu sind Fahrradboxen/-bügel geplant. Baubeginn ist voraussichtlich im vierten Quartal 2021. Es soll eine Buswendeschleife mit barrierefreier Bushaltestelle und Wartehalle entstehen, um durch eine Änderung der Linienführung des Busverkehrs eine bessere Anbindung des Ortsteils zu erreichen. Dafür wird an der Wolgaster Landstraße/Straße Am Teich eine neue Ampel errichtet. Hinzu kommt eine WC-Anlage mit drei Toiletten. Kosten: ca. 1,8 Millionen Euro.

Quelle: Eckhard Oberdörfer

Zurück zur Übersicht

Neue Fahrbahn bis zum Elisenhain

Bereits im März 2020 begannen die Bauarbeiten für die Verlängerung der Straße Am Elisenpark von der Einmündung Einkaufscenter bis zur Grünfläche in der Nähe des Elisenhains. Mit ihnen wird das Bebauungsgebiet Nr. 13 weiter erschlossen. Die Baumaßnahme ist weit gediehen, die 400 Meter lange Fahrbahn inklusive Gehwege bereits in großen Teilen fertig. Vorab wurden von den Stadtwerken Versorgungsleitungen verlegt. Auch Stellflächen für Fahrzeuge und Lichtmasten sind geplant. Auf beiden Seiten entlang der Straße werden zudem neue Bäume gepflanzt. Das beauftragte Bauvolumen beträgt rund eine Million Euro.

Der Ausbau der Straße Am Elisenpark kostet rund eine Million Euro. Quelle: Petra Hase

Zurück zur Übersicht

Planungen für Tallinner Straße laufen

Für den Ausbau der Tallinner Straße zwischen der Wolgaster und der Rigaer Straße hat die Genehmigungsplanung begonnen. Die Bauarbeiten – seit Jahren immer wieder verschoben – werden voraussichtlich 2022 starten, heißt es aus dem Rathaus. Die Kosten werden bei rund 500 000 Euro liegen. Geplant ist, die Fahrbahn zu asphaltieren und die Gehwege in einigen Abschnitten neu zu pflastern. Hinzu kommen zusätzliche Parktaschen zwischen der Wolgaster und der Stettiner Straße. Im Vorfeld werden die Stadtwerke im Frühjahr 2021 in der Rigaer Straße/Ecke Tallinner Straße als ersten Schritt die Fernwärmeleitungen erneuern.

Quelle: Peter Binder

Zurück zur Übersicht

Planungen laufen für die Straße An den Wurthen

Mit Blick auf die geplante Wohnbebauung an der Hafenstraße soll die Straße An den Wurthen grundhaft ausgebaut werden. Dazu beauftragte die Stadt im Oktober 2020 ein Ingenieurbüro mit der Erarbeitung der Planungsleistungen. Im ersten Quartal dieses Jahres sollen erste Vorschläge zur künftigen Gestaltung des Straßenraumes der Öffentlichkeit zur Diskussion vorgestellt werden. An der Einmündung zur Wolgaster Straße wird eine Ampel installiert. Im nördlichen Bereich werden quer zur Fahrbahn neue Parkplätze angeordnet. Für Stellplätze, die im südlichen Bereich voraussichtlich wegfallen, wird nach Ersatzlösungen gesucht.

Quelle: Petra Hase

Zurück zur Übersicht

Ausbau der Arndtstraße beginnt

Nach langen Diskussionen soll in diesem Jahr der Ausbau der Arndtstraße in zwei Bauabschnitten beginnen. Geschätzte Kosten: zwei Millionen Euro. Straße und Gehwege werden grundhaft ausgebaut und in Anlehnung an die bereits fertiggestellten Straßenabschnitte in der Fleischervorstadt gestaltet. Die Fahrbahn wird asphaltiert, hinzu kommen zwei Aufpflasterungen, um die Geschwindigkeit zu drosseln. Die Parkplätze werden parallel zur Fahrbahn angeordnet. Auch neue Fahrradbügel sind geplant. Ebenso werden die Straßenbeleuchtung erneuert und der Platz im Kreuzungsbereich Arndt-/ Goethestraße komplett neu gestaltet.

Der Ausbau der Arndtstraße soll in diesem Jahr beginnen. Quelle: Peter Binder

Zurück zur Übersicht

Kuhstraße und Roßmühlenstraße werden erneuert

Die Stadt plant für ca. 1,23 Millionen Euro die Erneuerung der Kuhstraße zwischen Roßmühlenstraße und Hansering sowie der Roßmühlenstraße zwischen Brügg- und Kuhstraße. In Abhängigkeit der Bauarbeiten auf dem Hansering werden Fahrbahnen und Gehwege voraussichtlich 2022 grundhaft ausgebaut. Die Kuhstraße wird mit Natursteinen gepflastert, die Roßmühlenstraße wird asphaltiert. Beidseitig werden Gehwege angelegt. Neben neuen Leuchten wird auch die Straßenentwässerung neu hergestellt. Geplant ist, dass Autofahrer aus der Kuhstraße künftig nach rechts auf den Hansering abbiegen und vom Hansering kommend rechts in die Kuhstraße einfahren können.

Das letzte Ende der Kuhstraße zwischen Hansering und Roßmühlenstraße soll ebenfalls erneuert werden. Quelle: Petra Hase

Zurück zur Übersicht

Von Petra Hase