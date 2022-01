Verkürzte Corona-Quarantäne für Klinikmitarbeiter könnte ins Leere laufen

Greifswald

Seit zwei Jahren steht das medizinische Personal der Universitätsmedizin Greifswald (UMG) im Kampf gegen die Corona-Pandemie an vorderster Front. Die gute Nachricht: Die Lage ist seit Ende Dezember vergleichsweise entspannt. Momentan liegen zwölf Corona-Patienten auf den beiden Intensivstationen. Auf den normalen Stationen befinden sich knapp 30 mit Corona infizierte Menschen. Zum Vergleich: Zu Spitzenzeiten im Dezember vergangenen Jahres wurden in der Unimedizin über 60 Patienten wegen einer Corona-Infektion behandelt.

Doch mit der Omikron-Welle rollt eine besondere Herausforderung auf die Klinik zu, die den Betrieb ins Ungleichgewicht bringen könnte. Denn die Zahl derer, die wegen Quarantänen ihrer Kinder ausfallen, steige derzeit wieder, erklärte ein Sprecher der UMG. Es ist die derzeit größte Sorge, wie Prof. Uwe Reuter, ärztlicher Vorstand, erklärt.

Omikron-Variante an der UMG im Vormarsch

Zwar sollen die Isolationsregelungen für Beschäftigte der kritischen Infrastruktur entschärft werden, doch Reuter sieht einen entscheidenden Widerspruch: „Die Quarantänen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verkürzen, aber dafür die Kinder in Quarantäne schicken, läuft ins Leere. Ein Elternteil muss auf jeden Fall zu Hause bleiben. Es wäre hilfreich, wenn es im Einklang laufen könnte.“

Dieser Konflikt hätte vermieden werden können, ist sich Reuter sicher, wenn das Ziel der Digitalisierung an Schulen erreicht worden wäre. Die Frage sei nun, wie man damit umgehen wird. „Ich habe kein Patentrezept dafür. Aber sicherlich muss man da andere Lösungen finden.“ Hybridunterricht wäre eine, führt Reuter fort.

Bei rund 40 Prozent der Infektionsfälle der Mitarbeiter und Patienten in der UMG handelt es sich um die Omikron-Variante. Zweimal die Woche wird die Spezialisierung auf die Variante vorgenommen. „Durch diese haben wir eine relativ gute Aussagekraft“, führt Reuter aus. Es sei davon auszugehen, dass der Anteil mittlerweile auf 50 Prozent gestiegen ist. Ein Kind wurde bislang wegen der Omikron-Variante in der Unimedizin behandelt. Aus Berlin wisse man jedoch, dass es eine ganze Reihe von Kindern in der Charité gab, die sich mit Omikron infiziert hatten und behandelt werden mussten, fügt Reuter an. „Bei uns stehen Kinder momentan aber nicht im Vordergrund.“

Neue PCR-Maschine schafft zusätzlich an die 1000 Tests pro Tag

Der Operationsbetrieb der Klinik ist weiterhin eingeschränkt. Zwar finden im Vergleich zum Dezember mittlerweile wieder mehr OPs statt, „aber wir sind weit weg von der vollen Kapazität. Es geht zu Lasten der Patienten, die Eingriffe wie künstliche Hüften oder Knie benötigen, aber es ist leider unvermeidlich, weil wir für die Corona-Bereiche und Notaufnahmen zusätzliches Personal benötigen.“ Die dringlichen Operationen werden weiterhin durchgeführt. Neben Notfällen zählen dazu Herzinfarkte und Schlaganfälle.

Geplante Quarantäne-Regelungen Bund und Länder habe sich in der vergangenen Woche darauf geeinigt, in Hinblick auf die Omikron-Variante, die zwar als ansteckender gilt, aber auch mit milderen Symptomen einhergehen soll, die Quarantäne-Regeln zu entschärfen. Demnach müssen geboosterte Personen sowie vollständig geimpfte und genesene (beides darf nicht länger als drei Monate her sein) nicht in Quarantäne, wenn sie Kontakt zu einem Infizierten hatten. Für Infizierte und Kontaktpersonen, die weder geimpft noch genesen sind, endet die Quarantäne nach zehn Tagen. Nach sieben Tagen ist eine Freitestung allerdings möglich. Kinder und Jugendliche aus Kitas und Schulen, die als Kontaktpersonen gelten, können sich nach fünf Tagen freitesten. Beschäftigte in Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern und Einrichtungen der Eingliederungshilfe arbeiten und sich infiziert haben, können sich ebenfalls nach sieben Tagen freitesten, allerdings nur mit PCR-Test. Außerdem müssen sie zuvor mindestens 48 Stunden keine Symptome gehabt haben.

Ebenfalls im Dezember gab es von der Landesregierung zusätzliche Mittel für die Universitätskliniken in MV. Von diesen finanzierte die UMG eine PCR-Maschine für eine viertel Million Euro. Mit der Maschine können 700 bis 1000 PCRs mehr am Tag ausgewertet werden.

Fünf OP-Säle absolutes Minimum

Die UMG ist indes auf verschiedene Szenarien vorbereitet. Dafür wurden Notfallpläne ausgearbeitet. „Wir sind in der Lage, die OP-Kapazität auf das ganz dringlichste Notfall-Geschehen herunterzufahren. Wir haben normalerweise 16-OP-Säle geöffnet, momentan haben wir um die zehn bis elf laufen. Auf fünf können wir herunterfahren. Das ist aber das absolute Minimum, was wir hier in der Region brauchen, um die Grundversorgung aufrechtzuerhalten“, erklärt Reuter. Auch für die Bettenkapazitäten gibt es Notfallpläne. Stand jetzt könnten nochmals 150 von knapp 750 Betten reduziert werden und die Unimedizin wäre noch voll funktionsfähig.

Wie viele andere Wissenschaftler geht auch Reuter davon aus, dass das Virus irgendwann endemisch wird. Das bedeutet, dass das Virus zwar bleiben wird, aber die Zahl der Erkrankungen über die Zeit relativ konstant bleibt. „Ob es dieses oder nächsten Jahr passiert, kann niemand voraussagen. Aber wenn man die Durchseuchung der Bevölkerung mit Omikron sieht, könnte es innerhalb der nächste ein bis zwei Jahre endemisch sein.“

Von Christin Lachmann