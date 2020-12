Verlust, Schulden und Flucht: Greifswalderin ließ ihr altes Leben hinter sich

Greifswald

Eingebettet in ein mehrgeschossiges Wohnhaus ist von Außen nicht zu erkennen, welche Schicksale sich hinten der Glasfront der Tages- und Beratungsstätte des Kreisdiakonischen Werkes in Schönwalde I verbergen. An den Wänden des kleinen Vorraumes hängen Bilder, die Mut machen, aber vor allem eines vermitteln sollen: „Egal, was ist passiert ist: Du kannst es schaffen.“

Geschafft hat es auch Monika Wessel. Ihre Vergangenheit ist geprägt von Verlust, Schulden und Alkohol. Ihre Gegenwart ist nun eine andere. Heute erzählt sie, wie gern sie „Mensch ärgere dich nicht“ spielt und wie gern sie sich ärgert, wenn sie verliert. „Da fliegt schon mal der Becher in die Ecke“, sagt die zugezogene Greifswalderin, die über diesen Satz herzhaft lachen kann.

Anzeige

Als ihr Mann starb, verlor sie den Halt im Leben

Ohne die Tagesstätte würde sie heute ein anderes Leben führen, ist sich die 61-Jährige sicher. Das wiederholt sie mehrere Male im Gespräch, an dem auch Petra Werner, Sozialarbeiterin in der Tagesstätte, teilnimmt.

Es dauert ein wenig, bis sich bei Wessel die Aufregung legt. Etwas nervös sei sie. Doch nach und nach beginnt die Mutter von zwei erwachsenen Kindern ihre Geschichte zu erzählen. Aufgewachsen am Rande von Berlin machte sie eine Ausbildung in einer Konservenfabrik. Nachdem sie ihren Mann kennengelernt hat, zogen sie nach Rügen. Ihr Mann verstarb. „Danach musste ich alles allein machen.“ Doch sie schaffte es nicht: „Ich habe dann jemanden kennengelernt und bin einfach nach Greifswald geflüchtet.“

Ihr altes Leben ließ Wessel zurück. Ihre Wohnung wurde zwangsgeräumt. Sie sagt, sie wusste nicht, dass ihr Mann die Miete nicht mehr gezahlt hatte. Ein Betrag von 5000 Euro stand im Raum. Den konnte sie nicht zahlen. Was blieb, war das Misstrauen, wie es überhaupt soweit kommen konnte. „Sie verlassen sich darauf, dass der Partner oder die Partnerin gezahlt hat. Dann ist nicht nur die Wohnung, sondern auch das gegenseitige Vertrauen weg. Das kommt gar nicht so selten vor, wie man vielleicht denkt“, ergänzt die Sozialarbeiterin Petra Werner.

Alkohol wurde zum Problem

Das Gefühl, ganz allein dazustehen, kennt Monika Wessel nur zur gut. Der Kontakt zur Familie ihres verstorbenen Mannes brach nach dem Tod ab. „Sie haben mir die Schuld dafür gegeben, dass mein Mann verstorben ist“, sagt sie. In Greifswald angekommen, führte es Wessel zunächst zur Tagesstätte, die sich früher in der Wollweber Straße befand. Dort wurde sie ans Obdachenlosenhaus, damals noch in Eldena, vermittelt, wo sie ein halbes Jahr blieb, bis sie in Schönwalde I eine Wohnung fand.

OZ-Leser spenden für einen Kleinbus Bei der Tagesstelle des Kreisdiakonischen Werks in der Lomonossowallee 50 finden Menschen in Notsituationen Hilfe, beispielsweise bei Wohnungslosigkeit, Verschuldung oder Arbeitslosigkeit. Täglich können die Menschen hier einen geregelten Alltag erleben und bekommen Unterstützung bei den Aufgaben des täglichen Lebens. Wir sammeln Spenden für einen neuen Kleinbus, der für Ausflüge und Umzüge genutzt werden kann. Bitte helfen Sie mit, jede noch so kleine Summe zählt. Empfänger: Kreisdiakonisches Werk Greifswald-Ostvorpommern e.V. Verwendungszweck: Spende: OZ-WEIHNACHTSAKTION IBAN: DE28 1505 0500 0112 2487 48 BIC: NOLADE21GRW Mit der Angabe Ihres Namens auf dem Überweisungsträger willigen Sie ein, dass Ihr Vor- und Nachname sowie Ihre Spendensumme in der Zeitung veröffentlicht werden.

Doch eine Sache blieb: Der Alkohol in der neuen Partnerschaft wurde zu einem Problem. Ein schleichender Prozess, der sich bei Wessel zuletzt so äußerte, dass sie „unfreundlich, böse und laut wurde“, wie sie es selbst beschreibt. Im Obdachlosenhaus kam es durchaus vor, dass sie schon morgens das erste „kühle Blonde zischte“, sagt sie. Ansonsten trank sie auch schon mal während alltäglicher Aufgaben wie etwa dem Haushalt.

Doch irgendwann sei der Punkt erreicht worden, an dem sich der Konsum auch auf die Gesundheit von Monika Wessel auswirkte. Vor einigen Jahren machte sie einen zweiwöchigen Entzug in der Odebrecht-Stiftung, schaffte es, auch ohne anschließende Therapie auf Alkohol zu verzichten. Nur manchmal im Sommer trinke sie höchstens ein Radler. Auch ihr Lebenspartner schaffte es, dem Alkohol abzuschwören. Geholfen auf diesem Wege habe ihr auch die Tagesstätte, sagt Wessel.

Sozialarbeiterin: „Viele Leute, die herkommen, haben ihren Lebensmut verloren“

Ein Schicksal wie das von Monika Wessel ist nicht ungewöhnlich in der Tagesstätte, wie Petra Werner erklärt: „Viele Leute, die herkommen, haben ihren Lebensmut verloren. Sie trauen sich nicht mehr ihre Post zu öffnen oder leugnen sogar, Briefe bekommen zu haben.“ Dann kommen die Sozialarbeiter ins Spiel. „Wir sagen ihnen, dass sie die Post mitbringen sollen. Sie müssen sie nicht allein aufmachen, sondern wir machen es gemeinsam. Wir schauen, ob man beispielsweise eine Ratenzahlung vereinbaren kann“, erklärt Werner.

Die Tagesstätte ist nicht nur ein Ort der Begegnung, an dem gemeinsam gekocht wird oder Ausflüge organisiert werden. Es ist auch eine Beratungsstelle. Die Mitarbeiter wie Petra Werner helfen bei den Besuchern bei Behördengängen. Mit dieser Unterstützung schaffte es auch Monika Wessel, die, obwohl sie nun ein anderes Leben führt, noch heute regelmäßig die Tagesstelle besucht.

Von Christin Lachmann