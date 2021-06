Vernissage in Greifswald: Fotografien voller Poesie mit russischer Seele

Greifswald

Endlich wieder ein Stück Normalität. Endlich wieder eine Vernissage mit Livecharakter, sommerlichem Flair, lächelnden Gesichtern, einem Quentchen Aufregung und Small Talk bei einem Glas Wein! Galerist Peter Konschake genoss es am Freitagabend sichtlich, treue Freunde des Hauses, aber auch neue Gesichter in der Mühlenstraße 20 begrüßen zu können. Nach langer Enthaltsamkeit aufgrund der Corona-Einschränkungen präsentierte er vor einer illustren Gästeschar in seiner Galerie STP unter dem Titel „Bis zum Horizont“ Werke des Moskauer Fotokünstlers Emil Gataullin, ein Meister der poetischen Schwarz-Weiß-Fotografie.

Seit elf Jahren gibt es in Greifswald die Galerie STP , seit 2018 befindet sie sich in der Mühlenstraße. Quelle: Petra Hase

Erinnerungen an die Kindheit

Berührende Landschaften, unaufgeregte Menschen in Alltagssituationen, Szenen voller Anmut und Charme. „Auf seinen Reisen zu den Großeltern hat er die Erinnerungen an Kindheit und Jugend wieder aufleben lassen“, sagt Konschake über Gataullin, der an der Kunstakademie Moskau studierte, von Hause aus Maler ist und Fresken restauriert. Der 48-Jährige nahm per Videochat live an der Veranstaltung teil.

„Bis zum Horizont“ lautet der Titel der neuen Ausstellung in der Galerie STP Greifswald Quelle: Petra Hase

Bilder voller Poesie

„Seine Bilder voller Poesie, Melancholie, aber auch Witz tragen die russische Seele in sich“, urteilt Konschake, der selbst eine besondere Beziehung zu diesem großen Land pflegt: In Leningrad, dem heutigen St. Petersburg, studierte der Arzt einst Medizin. Daher rührt auch seine Motivation, vorrangig Fotokünstlern aus osteuropäischen Ländern mit Ausstellungen die Tür in den Westen zu öffnen. Die neue Schau kuratierte er gemeinsam mit dem österreichischen Fotografen Lois Lammerhuber.

Manfred Schalli kommt gern in die Galerie STP, stehe sie doch für hochwertige Fotokunst. Quelle: Petra Hase

Emil Gataullins Thema: das russische Dorf. Das Leben fernab der großen Entscheidungen und Sensationen. Eine Frau, die am Rande eines Sees verharrt. Ein Mann, der unweit einer Handvoll Gänse über die Wiese blickt. Ein Steg im stillen Wasser, der nur darauf wartet, dass ein Boot anlegt ... „Das könnte auch hier bei uns im Norden sein“, sagt Kerstin Sothmann fasziniert. Die Ausstellung gefalle ihr sehr gut, so die Besucherin, „denn die Fotografien konzentrieren sich auf das Wesentliche und strahlen eine wunderbare Ruhe aus“, wertschätzt sie. „Wie im russischen Märchen“, kommentiert ihr Partner Jens Krause angetan und fügt hinzu: „Obwohl die Arbeiten aus den 2000-er Jahren stammen, tragen sie den Charakter der 1970-er Jahre.“ Auch Manfred Schalli, regelmäßiger Gast bei Konschake, bezeichnet die Schau als „sehr gelungen. Aus den Bildern spricht tatsächlich die russische Seele“.

Ein Steg im absolut stillen Wasser. Alles Wesentliche ist erfasst. Quelle: Petra Hase

Das weiß auch Staatssekretär Stefan Rudolph zu schätzen, der wiederholt Gast in der Mühlenstraße war. Die Fotografien seien zweifellos etwas ganz Besonderes, weil ihnen dieser unverstellte Blick innewohne. Mehr noch: Sehr wertschätzend äußerte er sich auch über die Arbeit Konschakes als Galerist, „der Kultur und Kunst Raum gibt und solche hochwertigen Präsentationen ermöglicht“.

Für das i-Tüpfelchen an diesem Abend sorgten Musiker Thomas Putensen und Sängerin Katja Kozubek mit ihren warmherzigen Liedern, die so recht zur russischen Seele passten. Das gefiel auch Emil Gataullin, wie der Chat verdeutlichte. Mit strahlendem Gesicht verfolgte er das Geschehen weitab von seinem Wohnort und freute sich, zumindest digital so vielen Interessenten seiner Arbeiten zu begegnen.

Galerist Peter Konschake nutzt die Chance, per Videochat mit Emil Gataullin ins Gespräch zu kommen – natürlich in russischer Sprache. Quelle: Petra Hase

Von Petra Hase