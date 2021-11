Greifswald/Usedom

Die Corona-Regeln werden ab Mittwoch im ganzen Bundesland und auch in Vorpommern-Greifswald erneut verschärft. Die Maßnahmen treffen hauptsächlich ungeimpfte Menschen. So gilt im Einzelhandel ab Mittwoch die 2G-Regelung. Das bedeutet, dass nur noch vollständige geimpfte oder genesene Personen Zutritt zu den Läden erhalten. Ausgenommen von der Regelung sind Geschäfte des täglichen Bedarfs wie beispielsweise Supermärkte, Apotheken, Drogerien, Optiker, Tankstellen oder Zoohandlungen. In Modegeschäften und im Elektromarkt gilt hingegen die 2G-Regel.

Zudem gibt es eine Kontaktbeschränkung für ungeimpfte Menschen. So gilt für private Treffen im Innenbereich eine Beschränkung auf maximal fünf Personen aus zwei Haushalten. Draußen dürfen sich hingegen zehn Personen unabhängig der Anzahl der Haushalte treffen. Nicht mitberechnet werden Geimpfte und Genesene sowie Kinder unter 14 Jahren.

Weihnachtsmarkt nur noch für geimpfte oder genesene plus Test

Weiterhin bestehen bleibt die 2G-plus-Regelung beispielsweise im Innenbereich von Restaurants, im Kino, Schwimm- und Spaßbädern, in Fitness­studios, in Tanzschulen, in Spielbanken und Spielhallen, in soziokulturellen Zentren sowie im Kosmetik- oder Tattoostudio und bei Sportveranstaltungen im Außenbereich. Ausgenommen sind Friseurbesuche. 2G-plus bedeutet, dass der Zutritt nur geimpfte und genesene Personen gestattet ist, die einen tagesaktuellen negativen Schnelltest vorlegen können. Ausgenommen von der 2G-plus-Regelung sind beispielsweise Kinder, die noch nicht 7 Jahre alt sind. Kinder von 7 bis 11 Jahren müssen dann ebenfalls einen negativen Test vorweisen.

Die 2G-plus-Regelung gilt ab Mittwoch auch für die Weihnachtsmärkte. Auch der Betrieb des Kinder- und Jugendsports sowie der Jugendkunst- und Jugendmusikschulen wird eingeschränkt. Dort gilt dann die 2G-Regel, allerdings mit den oben genannten Ausnahmen.

Clubs in Greifswald haben bereits geschlossen

Zudem wird ebenfalls der Veranstaltungsbereich minimiert: So dürfen ab Mittwoch nur noch maximal 30 Prozent der Sitzplätze und insgesamt maximal 1250 Plätze bei öffentlichen Veranstaltungen vergeben werden. Nun ziehen die ersten Kultureinrichtungen in der Hansestadt Konsequenzen: Die Theaterwerft beendet in Anbetracht der Corona-Lage und der Warnstufe „Rot“ vorzeitig die Spielzeit 2021.

Das sozio-kulturelle Zentrum St. Spiritus geht davon aus, dass das geplante Konzert am 3. Dezember, bei dem die Band Julvisor schwedische Weihnachtslieder in Band-Arrangements spielen wird, das letzte Konzert sein wird. Wenn sich die Corona-Lage bis Sonnabend nämlich nicht entspannt, werden Kultureinrichtungen ganz geschlossen. Greifswalds Clubs wie die „Rosa“ und das „BT“ haben ihren Betrieb bereits in der vergangenen Wochen heruntergefahren, da Tanzen untersagt ist.

In Vorpommern-Greifswald liegt die 7-Tage-Inzidenz aktuell bei 402,0. Die Hospitalisierungsrate – also der Wert, wie viele mit Corona infizierte im Krankenhaus behandelt werden müssen – liegt im Kreis bei 9,9. In Greifswald gab es vom 22. bis 28. November insgesamt 197 Neuinfektionen. Im Amt Heringsdorf wurden hingegen nur 43 Neuinfektionen innerhalb dieses Zeitraumes gemeldet.

Von chl