Verschärfter Lockdown ab 11. Januar in MV: Dürfen Oma und Opa noch die Enkel besuchen?

Der bundesweit bis zum 31. Januar verlängerte und verschärfte Corona-Lockdown wirft eine Vielzahl von Problemen auf. So wird ab 11. Januar die Kontaktbegrenzung massiv verschärft. Konkret sollen beispielsweise private Zusammenkünfte auf einen Haushalt mit nur einer weiteren Person von außen beschränkt werden. OZ sprach mit der Schweriner Staatskanzlei. Hier einige der von den Lesern häufig gestellten Fragen und die Antworten:

Aktuell sind in MV Treffen von maximal fünf Personen aus zwei Hausständen erlaubt. Zudem werden hier Kinder unter 14 Jahren nicht berücksichtigt. Ist durch die Neuregelung künftig auch der Besuch der Großeltern nicht gestattet?

Es wird nicht mehr möglich sein, dass die ganze Familie, also ein Hausstand, die Großeltern besuchen kann. Nur eine Einzelperson kann beide Großeltern besuchen.

Folglich dürfen auch nur Oma oder Opa empfangen werden?

Ja. Nur ein Großelternteil darf zu Besuch erscheinen.

Die derzeitige Ausnahmeregelung für Kinder unter 14 Jahren entfällt. Für Mädchen und Jungen, die zu klein sind, um bei einer anderen Familie zu bleiben, besteht somit künftig eine Kontaktsperre?

Das Treffen von Kindergruppen ist nicht erlaubt. Ein einzelnes Kind kann allerdings ein anderes Kind und dessen Familie besuchen und mit diesen spielen. Umgekehrt kann ein Kind bei sich zu Hause ein anderes Kind empfangen.

Die Kitas und Schulen sollen im Nordosten offen bleiben. Und zwar für „diejenigen, die keine anderen Betreuungsmöglichkeiten haben“. Selbst die kurzzeitige Betreuung von zwei Kindern, die nicht zum eigenen Hausstand gehören, ist aber künftig verboten?

Eine Einzelperson darf sich um zwei Kinder kümmern, die in einem Haushalt leben. Zudem ist es möglich, dass ein Erwachsener neben seinem eigenen Kind noch den Sprössling eines anderen Hausstandes betreut.

In vielen Familien versorgen die Kinder bereits ihre Eltern bzw. Großeltern regelmäßig mit Einkäufen. Wie soll dies angesichts der beschlossenen Kontaktbeschränkungen funktionieren?

Eine Einzelperson kann weiterhin die Eltern bzw. Großeltern besuchen und die Einkäufe vorbeibringen. Es wird dringend geraten, die Kontakte auf das Minimum zu reduzieren. Einkäufe können auch vor der Haustür abgestellt werden.

Ob in der Lehrausbildung, im Internat oder beim Studium – viele Kinder sind mitunter über längere Zeiträume von ihren Eltern getrennt oder haben ihre eigenen Hausstände. Dürfen die Kinder nun ihre Eltern nicht mehr gemeinsam aufsuchen?

Wenn die Kinder aus verschiedenen Haushalten kommen, können sie nicht gleichzeitig ihre Eltern aufsuchen.

Personen, die sich in sogenannten Hotspot-Regionen befinden, in denen die Zahl der Ansteckungen bei mehr als 200 pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche liegt, sollen sich nur noch in einem Radius von 15 Kilometern um den Wohnort bewegen. Wie soll dieser Bewegungsradius kontrolliert werden?

Wie der Bewegungsradius genau kontrolliert werden soll, muss noch von der Landesregierung beschlossen werden. Ausgangspunkt für den Bewegungsradius wird der Wohnort sein.

Es wird immer von „einem Haushalt“ gesprochen. Wenn ich mit jemandem zusammen bin oder zusammenwohne, ist das dann ein Haushalt?

Ein Haushalt sind Personen, die in einer häuslichen Gemeinschaft zusammenleben.

Wie ist die Verfahrensweise, wenn ich getrennt bin, aber zwei Kinder habe, die ich sehen will?

Wenn die beiden Kinder in einem Haushalt leben – beispielsweise bei der Mutter –, darf das getrennt lebende Elternteil die Kinder gleichzeitig treffen. Leben die Kinder in unterschiedlichen Haushalten, können die Kinder nur nacheinander besucht werden.

