Greifswald

Jeannette von Busse (CDU) hat bis heute keine Wohnung in Greifswald und wird auch künftig keine in der Hansestadt beziehen. Das teilt die stellvertretende Oberbürgermeisterin auf OZ-Anfrage mit. Sie bestätigt, dass sie vor ihrer Wahl den Plan hatte, sich eine Zweitwohnung in Greifswald zu nehmen. „Aus familientechnischen Gründen hat sich das nicht ergeben“, sagt von Busse, die mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern in der kleinen Gemeinde Krummin auf der Insel Usedom lebt.

2017 zum Vize-OB gewählt

Von Busse wurde im April 2017 von der Bürgerschaft zur stellvertretenden Oberbürgermeisterin in Greifswald gewählt. Sie ist zudem Beigeordnete und Bausenatorin. Sie setzte sich damals gegen ihre Mitbewerber Gamal Khalil (zum Zeitpunkt der Wahl parteilos) und Andreas Kerath (SPD) durch.

Unmut über gebrochenes Versprechen

Hinter vorgehaltener Hand herrscht in einigen Fraktionen Unmut darüber, dass sie ihr Versprechen, mit dem sie vor der Wahl auf Stimmenfang in den Bürgerschaftsfraktionen ging, gebrochen hat. Kommunalrechtlich ist es jedoch kein Erfordernis, dass die stellvertretende Oberbürgermeisterin in der Gemeinde lebt, in der sie gewählt wurde.

