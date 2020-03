Verstorbener Entertainer: So klingt Greifswalds inoffizielle Hymne

Greifswald

Für Christel Klug sind diese musikalischen Erinnerungen an ihren verstorbenen Mannes ein echter Schatz und so wertvoll, dass ihr immer wieder Tränen in die Augen schießen, wenn sie darüber spricht. Johann Georg Klug, alias Hannes Gryps, so sein Künstlername, war ein Enternainer der besonderen Art, wie seine Frau sagt. Zu Lebzeiten schrieb und produzierte er etliche Lieder in Eigenregie.

Wie viele es tatsächlich waren, kann sie nur schwer schätzen. Fest steht: Die Texte waren Liebesbekundungen an seine Wahlheimat. Im Greifswaldlied etwa, eine Art inoffizielle Hymne auf die Stadt, besingt der Entertainer, wie sehr die Einheimischen ihre Stadt schätzen. So heißt es im Refrain: „Singe mit Gast und begreif's bald. Die Greifswalder lieben ihr Greifswald. Die echten, die hier schon Jahrhunderte leben und die, die ihren Einstand erst geben.“

Alles begann mit einem Wettbewerb

Dass man Johann Klug früher in Lokalitäten mit Arkordeon unter Arm getroffen hat, sei keine Seltenheit gewesen. Sein eigens eingerichteten Tonstudio, wo sich heute etliche Bücher in den Regalen türmen, war das kreative Reich ihre Mannes. „Ich hatte darin nichts zu suchen. Ich habe ihm immer nur gesagt, dass er wenigstens mal die Fenster putzen soll“, erinnert sich seine Frau und lacht.

Anfang der 90er Jahren, als das Bundesland MV einen Wettbewerb nach der besten Hymne ausgerufen hat, startete Johann Klugs musikalische Laufbahn. Er reichte ein Lied ein, doch die Konkurrenz war groß: Neben seiner waren 70 weitere Hymnen im Rennen. Letztlich konnte er sich nicht durchsetzen. „Ich habe ihm noch gesagt, dass das Lied zu getragen ist. Da fehlte einfach ein bisschen Wumms“, erinnert sich seine Frau.

„Hätte ich da mitgemacht, wären garantiert die Platten zersprungen“

Trotz der Tatsache, dass es seine „ Hymne auf MV“ nicht in die engere Auswahl schaffte, machte Klug weiter. Seine Frau unterstütze ihn, wo sie nur konnte. Außer bei einer Sache: „Ich bin nicht musikalisch und kann nicht singen. Hätte ich da mitgemacht, wären garantiert die Platten zersprungen“, scherzt sie.

Der Grund für den musikalischen Start von Johann Klug vor allem den Umständen geschuldet. Ihr Mann studierte Arbeits- und Ingenieur-Psychologie. Bis zur Wende arbeitete er im Kernkraftwerk Lubmin. Danach folgten Teilzeitarbeit, Qualifizierungsmaßnahmen, Arbeitslosigkeit, Vorruhestand und schlussendlich die Rente. Keine leichte Zeit für das Ehepaar, das fast 50 Jahre verheiratet war. Statt in Trostlosikeit zu versinken, nutzte ihr Mann die Zeit und nahm CDs in seiner „Drei-Personen-Hobby-Ich-AG“ auf, wie er es selbst immer nannte.

In dieser Zeit sind nicht nur Heimatlieder entstanden, sondern auch Weihnachts- und Faschingstitel. Einmal besang er Greifswalds Studenten (Auszug: „Zehn Semester hart studieren, für Diplom und Doktorhut, nie im Sturm das Ziel verlieren, Bodden-Götter spenden Mut“). Die helfende Hand an seiner Seite war der gemeinsame Sohn Andreas, heute selbst Vater von zwei erwachsenen Töchtern. Dennoch: Der Versuch des Entertainers zu Lebzeiten, die CDs beim Fischerfest oder auf dem Weihnachtsmann zu verkaufen, war kaum von Erfolg geprägt.

Die CDs und Liederbücher sind nicht das einzige, dass Johann Georg Klug seiner Frau hinterlassen hat. Auf den Schränken in seinem ehemaligen Tonstudio stapeln sich dutzende Fotoalben in weißen Einbänden. „Er hat ständig fotografiert. Das war seine zweite große Leidenschaft“, sagt die heute 81-Jährige. Die Fotos zeigen die Familie auf Geburtstagen oder auf Reisen. Meist stand Johann Klug hinter der Kamera. Dennoch gibt es die eine oder andere Aufnahme, die ihn als Entertainer zeigen: ob mit Partyhut, Akkordeon oder mit einem Lächeln im Gesicht.

2012 dann der Schock für die Familie. Während eines Urlaubs erkrankte Johann Klug. Zunächst ging es ihm wenige Monate besser, bis er dann doch an „so vielen Schläuchen hing und so viel abgenommen hat“, dass seine Frau diesen Anblick nur schwer ertragen konnte. 2014 verstarb ihr Mann. Die Texte und Gedichte sind sein Lebenswerk. Zu schade, um sie nur zuhause liegen zu haben, sagt Christel Klug: „Es sind sind einfach tolle Texte. Es ist schön, wenn diese veröffentlicht werden.“ Auch wenn Johann Georg Klug nun schon lange nicht mehr da ist, sein Lebenswerk existiert weiter.

