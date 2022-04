Versuchte Vergewaltigung in Torgelow: Verdächtiger hatte Betäubungsmittel dabei 

Torgelow

Am gestrigen Sonntagabend (24.04.22) kam es in Torgelow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) gegen 18 Uhr vermutlich zu einer versuchten Vergewaltigung. Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr eine 49-jährige Frau zunächst mit ihrem Fahrrad durch ein Waldstück am Stadtrand von Torgelow, legte eine Pause ein und wurde dann plötzlich von einem unbekannten Mann angesprochen. Die 49-Jährige sei daraufhin wieder auf ihr Fahrrad gestiegen und wollte davonfahren, so die Polizei. Aber der unbekannte Mann konnte sie einholen und habe sie vom Fahrrad an den Wegesrand gezerrt. Dort sei es dann zu einer versuchten Vergewaltigung gekommen, teilte die Polizei mit. Der Frau gelang durch ihre sehr resolute körperliche Gegenwehr schließlich die Flucht, sodass sie ihr Fahrrad erreichen und davonfahren konnte.

Am Waldesrand traf sie auf einen 36-jährigen Zeugen und bat ihn um Hilfe. Er rief umgehend die Polizei. Noch bevor die Beamten eintrafen, kam der Tatverdächtige aus dem Wald. Er wurde durch den Zeugen bis zum Eintreffen der Beamten angehalten.

Die Frau erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der 22-jährige Tatverdächtige wurde von den Polizisten vorläufig festgenommen und in Gewahrsam verbracht. Er wurde durch die resolute Gegenwehr der Frau leicht verletzt, teilte die Polizei mit. Die Polizei fand bei ihm geringe Mengen Betäubungsmittel vor, bei denen es sich vermutlich um neue psychoaktive Substanzen (NPS), also sogenanntes „Spice“ handelt.

Die 49-Jährige Frau und der 22-jährige Beschuldigte wurden kriminaltechnisch und rechtsmedizinisch untersucht. Heute laufen weitere Maßnahmen, wie zum Beispiel Vernehmungen. Wenn diese abgeschlossen sind, wird die Neubrandenburger Staatsanwaltschaft über die Stellung eines Haftantrages entscheiden. Derweil dauern die Ermittlungen noch an, teilte die Polizei mit.

Von cab