Versuchte schwere Brandstiftung in der Wolgaster St.-Jürgen-Kapelle

Wolgast

Wegen versuchter schwerer Brandstiftung wurde die Polizei am Mittwochnachmittag in Wolgast in die St.-Jürgen-Kapelle in der Breiten Straße gerufen. Im Zeitraum vom 16. September, gegen 19 Uhr bis zum 23. September 16.30 Uhr haben unbekannte Täter in der Kapelle randaliert und nach ersten Erkenntnissen an mehreren Stellen einen Brand legen wollen. Zu einem Übergreifen der Flammen auf das Gebäude ist es ein Glück nicht gekommen.

Dennoch entstand ein Schaden von etwa 7600 Euro, da unter anderem Fenster eingeschlagen sowie Fensterbänke beschädigt worden sind. Noch am Abend wurde der Kriminaldauerdienst zur Begutachtung und Spurensicherung zum Tatort hinzugerufen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung sowie Sachbeschädigung an diesem mittelalterlichen antiken Bauwerk aufgenommen und bittet die Bevölkerung nun dringend um Mithilfe. Wer hat auffällige Beobachtungen im Bereich der Kapelle gemacht oder kann Angaben zu möglichen Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei in Wolgast unter der Telefonnummer 03836-2520, die Internetwache der Landespolizei MV unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Von Cornelia Meerkatz