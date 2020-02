Verwahrlosung mitten in Greifswald: Nicht wegschauen, sondern handeln

Mitten in Greifswald in einem unsanierten Plattenbau der WVG wohnt Paul Z. Der Mann ist taubstumm und hilfebedürftig, seine Wohnung stark verdreckt. Obwohl es seit 2019 einen gerichtlich bestellten Betreuer gibt, verwahrlost der 68-Jährige zusehends. Was sagen Vermieter und Behörden dazu?