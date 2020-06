Verwaltung will Straßensozialarbeit  in Greifswald über freien Träger absichern

Greifswald

Nach der Aufkündigung der Straßensozialarbeit in der Hansestadt Greifswald durch den Landkreis zeichnet sich eine Lösung ab. Demnach will die Stadt die Straßensozialarbeit künftig möglichst über freie Träger absichern, verbunden mit einer dreijährigen Leistungsvereinbarung. Die Verwaltung hat eine Vorlage erarbeitet, der zufolge künftig zwei Teams mit je zwei Straßensozialarbeitern in Greifswald tätig sein sollen. Es gebe auch bereits Zusagen des Landkreises, die Finanzierung für einen gewissen Zeitraum mit abzusichern, wie Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) im Hauptausschuss informierte. Wie aus der Vorlage der Verwaltung hervorgeht, wurde mit dem Landkreis dahingehend Einigkeit erzielt, dass die planmäßig noch zur Verfügung stehenden Mittel für 2020 und 2021 durch den Landkreis an die Stadt transferiert werden, so dass zumindest für diese anderthalb Jahre anteilig eine Kofinanzierung gesichert ist. Ab dem Jahr 2022 müsse die Stadt die Aufgabe dann komplett aus eigenen Haushaltsmitteln finanzieren.

Kreis kündigte zum 31. Juli Straßensozialarbeit auf

Der Kreis hatte zum 31. Juli die Straßensozialarbeit in Greifswald mit dem Argument aufgekündigt, dass der Landkreis grundsätzlich für überörtliche bzw. gemeindeübergreifende Aufgaben zuständig sei. Von „Überörtlichkeit“, so argumentierte der Kreis weiter, könne bei Streetworkern nicht die Rede sein, da sich die Aufgabenwahrnehmung nur auf das Stadtgebiet beziehe. Das hatte in Greifswald für Verärgerung und Protest gesorgt. Über eine Online-Petition, mit der Kreis- und Stadtjugendring gegen die Entscheidung des Kreises protestierten, kamen bislang mehr als 1000 Stimmen zusammen.

Da 2011 alle personellen Kapazitäten zusammen mit der Aufgabe an den Landkreis übergegangen sind, ist nach Auffassung der Stadtverwaltung zur fachlichen Betreuung die Schaffung einer halben Sozialarbeiter-Stelle in der Verwaltung erforderlich. Neben der Absicherung der Straßensozialarbeit über freie Träger wurde von der Verwaltung auch die Anbindung der Stellen in der Verwaltung berechnet.

Schwenke : Kreis sollte sich zumindest hälftig beteiligen

Es sei wichtig, dass jetzt eine Lösung gefunden werde, sagte die Vorsitzende des Sozialausschusses, Mignon Schwenke (Linke). „Ich erwarte nun, dass sich der Kreis zumindest hälftig an der Finanzierung beteiligt.“ Schwenke, die den Rückzug des Kreises nochmals scharf kritisierte, bedauerte, dass es keinen sofortigen Anschluss geben wird, da die Aufgabe ausgeschrieben werden müsse. „Ich hoffe, dass die Straßensozialarbeit in Greifswald zum Jahresanfang 2021 starten kann“, so Schwenke.

Von Martina Rathke