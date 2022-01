Verwirrung um Quarantäneregeln: Klares Verbot erforderlich

Greifswald

Die Coronapandemie geht insbesondere für Familien und ihre Kinder mit starken Einschränkungen und Belastungen einher. Da die Mädchen und Jungen in Kita wie Schule besonders viele Kontakte haben, sind sie überdurchschnittlich häufig von Quarantäne betroffen. Für unnötiges Chaos und psychischen Stress sorgt nun, dass das Land nicht klar regelt, was während der sogenannten Kohorten- und Schulquarantäne erlaubt ist und was nicht.

Lesen Sie auch den Beitrag: Verwirrung um Quarantäne-Regeln in Vorpommern-Greifswald: Wann darf ein Kind zum Sportverein?

Denn in den meisten Fällen wollen sich alle Personen korrekt verhalten. Doch was, wenn man gar nicht weiß, was erlaubt ist und was nicht? Der Besuch des Sportvereins ist für Kinder in Schulquarantäne streng genommen nicht verboten. Das sollte es aber sein, denn alles andere macht keinen Sinn.

Es scheint absolut unlogisch, warum die Schulen am Vormittag die Kinder in Kohortenquarantäne unter strengsten Auflagen separieren müssen, wenn diese am Nachmittag dann beim Handball, Fußball oder Tennis trainieren dürfen. Eine dringende Empfehlung gegen den Besuch im Sportverein reicht längst nicht aus, vor allem nicht, weil es in erster Linie am Übermittler dieser Nachricht liegt, wie sie von jeder Familie einzeln interpretiert wird.

Von Katharina Degrassi