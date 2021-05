Greifswald

Der Anblick des größten Tiefbauprojektes der Stadt wird den Greifswaldern, Pendlern und Gästen noch eine Weile erhalten bleiben. Seit 1975 ist der Hansering die bedeutendste Zufahrtsstraße aus Richtung Stralsund kommend und soll spätestens Anfang 2023 dann zwischen Steinbecker Straße und Fangenturm als dreireihige Allee die Altstadt und den Museumshafen miteinander verbinden.

Die Fahrbahnen werden dann durch eine Baumallee getrennt, die auch mit Bänken unter dem grünen Dach der hochstämmigen Bäume mehr Aufenthaltsqualität und ein besseres Wohngefühl verspricht.

Winter brachte leichten Zeitverzug

In den ersten beiden Baufeldern zwischen Steinbecker Straße und Knopfstraße konnten bereits die Leitungen für Regenwasser, Trinkwasser und Schmutzwasser und auch Kabelschächte und Schutzrohre für die Leitungen der Lichtsignalanlagen gelegt oder vorbereitet werden. „Wir sind allerdings etwa fünf bis sechs Wochen im Verzug“, berichtet der Leiter des Tiefbau- und Grünflächenamtes, Dieter Schick. Durch Schnee und Frost musste für einige Wochen pausiert werden.

Grit Hanke weiß aber, dass Corona ebenfalls die Baufirmen teilweise ausgebremst hat. „Für die Unternehmen ist es schwer, den Personalverlust auszugleichen, wenn sich Mitarbeiter in Quarantäne befinden“, erklärt die Leiterin der Abteilung Tiefbau. Derzeit läuft jedoch alles planmäßig und man ist zuversichtlich, die angestrebten Zwischenziele zu erreichen.

Acht Millionen Euro für Greifswalds bedeutendste Zufahrtsstraße

Acht Millionen Euro wurden für die Umgestaltung des Hanserings eingeplant, wovon 4,24 Millionen Euro mit einer Förderung aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und 1,2 Millionen Euro als Sonderbedarfszuweisung vom Land finanziert werden. 1,67 Millionen Euro kommen aus dem städtischen Sondervermögen. „Bisher liegen die Baukosten auch noch in dem mit den Unternehmen vertraglich vereinbarten Rahmen. Aber die Baufirmen bekommen teilweise enorme Probleme“, sagt Grit Hanke.

Die Lieferengpässe von Baustoffen ziehen Preissteigerungen nach sich, die sich auch noch auf das Bauvorhaben Hansering auswirken können. „Ob dann noch nachverhandelt werden muss, wird sich zeigen.“

Möglichst wenig Verkehrseinschränkungen

Greifswalds Hansering soll aufgewertet werden und dann eine harmonische Verbindung zwischen Altstadt und Museumshafen ergeben. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Im Laufe des Bauvorhabens soll Greifswalds wichtigste Zufahrtsstraße möglichst weiterhin aus beiden Richtungen befahrbar bleiben. Durchgängig ist dies allerdings nicht realisierbar. Wenn die Straße im dritten Baufeld enger wird, soll der Verkehr dann einspurig durch eine Ampel geleitet werden. Wenn dort die Schwarzdecke aufgetragen wird, muss auch eine zweitägige Vollsperrung eingeplant werden.

Die Zufahrten auf den Hansering von der Steinbecker Straße und der Johann-Sebastian-Bach-Straße bleiben weiterhin nicht möglich. Beide Sackgassen können nur von der Friedrich-Loeffler-Straße aus befahren werden. Das macht den Betrieb der Ampel an der Steinbecker Brücke überflüssig. Während der Straßenarbeiten ist natürlich auch kein Fußweg entlang des Hanserings nutzbar. Und auch Radfahrer sind angehalten, eine Umleitung zu nutzen, die auch ausgeschildert ist, jedoch oft nicht wahrgenommen beziehungsweise nicht genutzt wird.

Neue Spundwand vor Baustart an der Ryckseite

Während die Innenstadtseite des Hanserings hergerichtet wird, ist auch die Ryckseite mit Bauzäunen und -maschinen gesäumt. Hier liegt in einem getrennten Bauvorhaben die Erneuerung der Spundwand in den letzten Zügen. Bis Mitte des Jahres sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Diese sind notwendig, damit die Belastung der Straßenbauarbeiten auf der Seite des Rycks überhaupt getragen werden kann.

Baumgruben bieten reichlich Funde für Archäologen

Bei derartigen Bauvorhaben in Innenstadtnähe sind Funde aus der Vergangenheit der Hansestadt einkalkuliert. „Oft stößt man auf alte Leitungen, die bis dahin nicht bekannt waren und aufwendig geprüft werden müssen“, sagt Amtsleiter Dieter Schick. Tatsächlich sind die Archäologen, die die Tiefbauarbeiten stets begleiten, derzeit mit der Freilegung und Aufnahme von alten Wasserleitungen aus Baumstämmen beschäftigt. Diese wurden in den Gruben entdeckt, die für die Pflanzung der Alleebäume vorbereitet werden.

Sämtliche Tiefbauarbeiten werden auch archäologisch betreut. Ralf Wehden legt am Hansering eine alte Abwasserleitung frei, die in einer der für die Alleebäume vorgesehenen Gruben entdeckt wurde. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

„Die U-förmigen Holzrohre sind vermutlich Entwässerungsleitungen in den Ryck und können aus dem Mittelalter oder der Neuzeit stammen“, sagt Grabungsleiterin Kathrin Patzelt. „Da inzwischen viele vergleichbare Funde in Greifswald dokumentiert sind, kann man dies nach der Untersuchung der Proben zeitlich ziemlich genau eingrenzen.“ Die Kollegen freuen sich über jede Hinterlassenschaft. „Es sind Puzzlesteine, hier ein Haus, da eine Wasserleitung oder eine Uferbefestigung. Auch Münzen haben wir schon gefunden“, so Kathrin Patzelt.

Von Wenke Büssow-Krämer