Video zeigt: Wildschwein-Rotte fegt über beliebten Greifswalder Spazierweg 

Greifswald

Eine unerwartet tierische Begegnung hatten einige Spaziergänger und Radfahrer auf der Pappelallee, als sie auf eine Wildschweinrotte trafen. Ein Passant filmte die ungewöhnliche Überquerung. In einem Video ist zu sehen, wie mehrere der Tiere nach einander über den Weg flitzen.

Anzeige

Oha, Wildscheine mitten in der Stadt und auf der Haupt-Radfahrstrecke. Ich hab wirklich Angst, dass da demnächst was passiert, wenn die Frischlinge bekommen. Die Pappelallee ist ein stark frequentierter Schulweg. Was können wir tun, lieber Oberbürgermeister Stefan Fassbinder? Posted by Katja Wolter on Tuesday, January 26, 2021

Die Aufnahmen teilte die Greifswalder FPD-Politikerin Katja Wolter auf ihrer Facebook-Seite. Wann es entstanden ist und wer die Wildschweine gefilmt hat, ist unklar. „Ich habe es von einer Freundin bekommen. Die wiederum hat es auch nur per WhatsApp erhalten.“ Doch warum teilte die Greifswalderin das Video? „Ich fand, dass die Wildschweine extrem nah waren. Sie sehen noch recht jung aus. Es ist also die Frage, wie viele Tiere in den nächsten Monaten noch dazukommen werden.“

Dass sich die Wildschweine nun wieder vermehrt in der Nähe der gut besuchten Pappelallee aufhalten, empfindet Wolter als „extrem gefährlich. Als Mutter würde ich mein Kind dort nicht mit dem Fahrrad lang fahren lassen. Irgendetwas muss getan werden.“

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Stadt warnte vor Bache samt Nachwuchs hinter einer nahe gelegenen Sporthalle

Erst in der vergangenen Woche warnte die Stadt vor einer Bache, die hinter der nahe gelegenen Sporthalle des Berufsbildungswerks (BBW), ihre Jungen zur Welt brachte. Die Verwaltung bat Einwohner, das Gebiet, in dem sich die Bache aufhält, für die kommenden drei Monate nicht zu betreten und Hunde an der Leine zu halten. Erste Maßnahmen wurden bereits nach der Sichtung des Tieres getroffen: Zum Schutz der Mitarbeiter und Besucher wurde rund um das Areal des Tagungs- und Freizeitzentrums des BBW ein Zaun errichtet.

„Bachen, die sich bedroht fühlen und ihre Jungen verteidigen, können für Mensch und Tier gefährlich werden“, erklärte der Wildtiermanager Heiko Gust. In der Regel seien Wildschweine allerdings scheue Tiere, die in den meisten Fällen flüchten würden, sobald man sich ihnen nähert, so der Wildtiermanager weiter.

Von OZ