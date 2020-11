Viel Abstand und wenig Kontakte: So funktioniert Jagd unter Coronabedingungen

Neu Pudagla/Greifswald

Kein Hörnerklang zum Jagdbeginn, kein Schüsseltreiben zum Ausklang der Jagd – und dazwischen ist auch noch so manches anders als normalerweise. Dennoch finden die alljährlich von den Forstämtern in MV von Mitte November bis Mitte Dezember veranstalteten Drückjagden auf Schwarz-, Rot- Reh- und Damwild statt. Besser gesagt: Sie müssen sogar stattfinden, denn der Bestand besonders an Schwarzwild ist sehr hoch.

Weil die Tiere mittlerweile wegen der guten Lebensbedigungen auch mitten in Städten zu finden sind und im Wald großen Schaden anrichten, müssen sie intensiv bejagt werden. „Aber natürlich müssen wir dabei den Hygienevorschriften wegen der Corona-Pandemie Rechnung tragen“, sagen unisono die Leiter der Forstämter Neu Pudagla auf Usedom und Jägerhof in Greifswald, Felix Adolphi und Torsten Hackert.

Anzeige

Sehr hoher Wildschwein-Bestand

Vor dem Hintergrund einer weiteren drohenden Seuche, der hochansteckenden Afrikanischen Schweinepest, die es in Polen bereits bis wenige Kilometer vor die Grenze zu Deutschland geschafft hat und wo in Brandenburg bereits mehrere infizierte tote Wildschweine gefunden wurden, ist eine möglichst hohe Abschusszahl bei den Schwarzkitteln unbedingt erforderlich. Die Reproduktionsrate ist enorm. Innerhalb eines Jahres werden aus 100 Wildschweinen 400. Schon die im Frühjahr geborenen Frischlinge können im Herbst zum ersten Mal Nachwuchs bekommen. „Dazu kommen ideale Futterbedingungen auf den Feldern und im Wald“, so Adolphi. Das Schwarzwild fühlt sich im wahrsten Sinne des Wortes sauwohl.

Maximal 100 Jagd-Teilnehmer

Jagd unter Coronabedingungen also. Geht das überhaupt? „Es muss funktionieren“, sagen die beiden Forstamtsleiter. Neben der Absage ans Jagdhornblasen und Schüsseltreiben liegt die größte Aufmerksamkeit auf den Kontaktbeschränkungen. Deshalb wurde die Zahl der Schützen minimiert, denn insgesamt dürfen mit Treibern und Hundeführern nicht mehr wie 100 Personen an einer Jagd teilnehmen, erläutert Torsten Hackert. Es dürfen neben den Mitarbeitern des Forstamtes und Jägern aus MV mit Erst- und Zweitwohnsitz zudem Jäger aus der Bundesrepublik teilnehmen, die in dem die Jagd veranstaltenden Forstamt einen Jahresbegehschein haben oder Jagdpächter sind.

Allein 130 Stück Schwarzwild mindestens muss das Forstamt Jägerhof bis zum kommenden März erlegen. Bei Einzeljagden sind bisher insgesamt 50 Wildschweine zur Strecke gebracht worden. „Das reicht noch nicht, der Erfolg kommt bei den großen Drückjagden. Deshalb müssen auch Treiber dabei sein. Aber auch da haben wir einen mit dem Gesundheitsamt des Kreises abgestimmten Hygieneplan“, verdeutlicht Hackert. Das Abstand halten sei für die Treiber im Wald zum Glück kein Problem.

Kein Sammeln, kein Strecke legen

„Wir setzen auch auf lokale Unterstützung auf der Insel und dem Festland und helfen uns gegenseitig. Auch die Landwirte werden, so weit möglich, mit eingebunden“, berichtet Adolphi. 300 Stück Wild muss er in diesem Jagdjahr, das noch bis zum 31. März 2021 geht, erlegen. „Etwa 60 Prozent davon haben wir zusammen. Aber die großen Drückjagden bringen natürlich gerade beim Schwarzwild immer eine gute Quote“, so der Forstamtsleiter der Insel.

„Allerdings wird es für auswärtige Jäger schwierig mit der Unterkunft, denn Hotels, Pensionen und Ferienwohnungsanbieter sind ja vom Lockdown direkt betroffen“, so Hackert. Das normalerweise übliche Sammeln zu Jagdbeginn am Streckenplatz entfällt in diesem Jahr ebenfalls, ergänzt er. Statt dessen sollen die Jäger in ihren Autos bleiben und ihren zugeteilten Hochsitz sofort im Revier aufsuchen. Selbst die erforderliche Sicherheitsbelehrung gibt es nur schriftlich, die Kontrolle der Jagdscheine erfolgt ebenfalls vor Ort im Revier.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand.

Wild wird sofort zur Kühlzelle gebracht

Nach Ende der Jagd wird das Wild geborgen und umgehend in die Kühlzelle gebracht. „Das Strecke legen und Verblasen des erlegten Wildes, wo die Jägerschaft und auch die Treiber eng an eng stehen, geht unter Coronabedingungen gar nicht. Alle fahren direkt aus dem Revier nach Hause“, macht Felix Adolphi deutlich. Den leckeren Wildschweinbraten und die Rehkeule gibt’s dann rechtzeitig vor Weihnachten im Wildladen des Forstamtes.

Lesen Sie auch

Die erste Jagd unter diesen ungewöhnlichen Bedingungen fand am vergangenen Sonnabend im Revier Hanshagen des Forstamtes Jägerhof statt. „Ich muss sagen, es hat alles geklappt. Selbst die Mund-Nase-Bedeckung war kein Problem, wenn die Jagdteilnehmer etwas besprechen mussten“, resümiert Hackert. Das stimme ihn zuversichtlich für die weiteren anstehenden Jagden.

Information Drückjagd-Termine:

Im Forstamt Jägerhof wird am 26. November im Revier Spandowerhagen, am 28. November im Revier Jägerhof, am 3. Dezember im Revier Buddenhagen und am 5. Dezember im Revier Jagdkrug gejagt. Beginn ist jeweils 8 Uhr, Ende gegen 13 Uhr.

Im Forstamt Neu Pudagla auf der Insel Usedom wird am 27. November im Bereich Stagnieß/Korswandt, am 28. November im Revier Usedom I (Bereich Benz) und am 4. Dezember im Revier Kamminke gejagt.

Von Cornelia Meerkatz