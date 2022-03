Viel Hickhack um bezahlbaren Wohnraum in Greifswald

Greifswald

Baugrundstücke in Greifswald sind knapp, die Zahl potentieller Häuslebauer indes groß. Ende vorigen Jahres zählte die Liste laut Hansestadt rund 370 Interessenten, davon allein 200 für das neue Wohngebiet Am Elisenpark. Die Vermarktung städtischer Flächen in diesem Bebauungsplan mit der Nummer 13 gestaltet sich trotzdem schwierig.

Zwar ist bereits ein Teil der 51 Parzellen für Eigenheime veräußert. Auch Baufelder für Mehrfamilienhäuser fanden bereits ihre Käufer, obwohl die Erschließungsarbeiten auf dem Areal noch bis ins Jahr 2023 andauern werden. Doch ein regelrechtes Hickhack entbrannte in jüngster Zeit um das Baufeld 2 mit einer Größe von rund 3000 Quadratmetern. Das Problem: Im Oktober 2020 entschied die Greifswalder Bürgerschaft, das Grundstück für 728.160 Euro (246 Euro pro Quadratmeter) an jenen Investor zu verkaufen, „der die geringste durchschnittliche Startmiete aller neu zu errichtenden Wohnungseinheiten bietet“.

Nur ein Interessent nach Ausschreibung

Beworben hatte sich daraufhin allein die Wohnungsbaugenossenschaft Greifswald (WGG). „Die Parzelle ist nicht optimal geschnitten. Wir haben dennoch angeboten, ein Haus mit 22 Wohnungen zu errichten“, sagt WGG-Vorstand Klaas Schäfer auf OZ-Nachfrage. Berechnungen zufolge hätten Bewohner künftig einen Mietpreis von 9,95 Euro/m² zahlen müssen. Günstiger ginge es angesichts der Preisexplosionen in der Baubranche nicht. Dieser avisierte Mietpreis war der Stadt jedoch zu hoch. Der Kauf kam nicht zustande. „Darüber waren wir sehr irritiert, denn in der Ausschreibung war von keiner Mietpreisbindung die Rede“, sagt Schäfer.

Im Februar 2021 entschied die Bürgerschaft daraufhin, das Baufeld 2 für den bezahlbaren, mietpreisgünstigen Wohnungsbau auszuschreiben. Heißt: Investoren müssten mit dem Kauf der Fläche garantieren, die Miete bei maximal 8,50 Euro/m² zu begrenzen. Die Folge war, dass sich niemand für das Grundstück bewarb. Weitere Monate verstrichen.

Dritte Beschlussvorlage in einer Sache

Ein Baufeld, das leer bleibt? Das ist nicht im Sinne der Stadt. Deshalb erarbeitete sie jetzt einen neuen Beschlussvorschlag – den dritten in dieser Sache: „Nach zweifacher erfolgloser Ausschreibung für mietpreisgünstigen Wohnraum“ soll die Bürgerschaft als Entscheidungsgremium am 4. April nun darüber abstimmen, „das Baufeld 2 nunmehr für den frei finanzierten Miet- oder Eigentumswohnungsbau ohne weitere Vorgabe eines Mietpreises gegen Gebot“ auszuschreiben. Das Mindestgebot soll 246 Euro/m² gemäß Wertermittlung betragen. Den Zuschlag soll das Höchstgebot erhalten.

Die Wohnungsgenossenschaft, so viel steht fest, wird sich an der Ausschreibung nicht mehr beteiligen. „Wir haben uns jetzt für die Baufelder 7 und 8 entschieden. Dort sollen zwei Häuser mit je elf Wohnungen entstehen. Das Grundstück ist vom Zuschnitt her besser und so, dass wir einen Mietpreis von 8,50 Euro/m² erreichen können“, sagt Schäfer. Allerdings sei der Zuschlag noch nicht erteilt worden, der Vorstand warte auf eine Entscheidung der Stadt.

Von Petra Hase