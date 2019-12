Viel Menschlichkeit und Herz im Wolgaster Krankenhaus

Wolgast

Danke sagen, Mut zusprechen, Gesundheit wünschen – Wolgasts Bürgermeister Stefan Weigler (parteilos) war auch in diesem Jahr am Heiligabend in offizieller Mission unterwegs. Zur Tradition geworden, machte er am 24. Dezember gemeinsam mit der Chefs des Wolgaster Kreiskrankenhauses wieder die Weihnachtsvisite und besuchte viele Patienten.

Neben dem Ärztlichen Direktor des Krankenhauses Prof. Matthias Frank und dem Kaufmännischen Geschäftsführer Peter Hingst sind auch der neue Chefarzt der Altersmedizin, Prof. Maik Gollasch, und Pflegedirektor Holger Miltzow beim Rundgang mit dabei. An die 100 Patienten waren am Vormittag des Heiligabends noch in der Klinik, 20 durften an diesem Tag noch nach Hause. 80 Patienten jedoch müssen über das Weihnachtsfest im Krankenhaus betreut werden. „Unser Personal hat gut zu tun, denn in der Regel kommt auch noch der eine oder andere Patient übers Fest dazu“, weiß Matthias Frank.

Weihnachtsvisite im Kreiskrankenhaus: Prof. Maik Gollasch, Prof. Matthias Frank, Bürgermeister Stefan Weigler, Dr. Al-Mohamed, die Schwestern Sandra Zickermann, Ina Deckert und Ines Wiese, der Kaufmännische Geschäftsführer Peter Hingst und Pflegedirektor Holger Miltzow (v.l.). Quelle: Cornelia Meerkatz

Im Treppenhaus stehen prall gefüllte Weihnachtsbeutel bereit. Die sind für die diensthabenden Teams gedacht. Gefüllt sind sie mit kalorienreichen Aufmerksamkeiten und „gesundem Weihnachtsstollen. Rosinen haben viele Vitamine“, animiert Peter Hingst die Mitarbeiter, auch alles aufzuessen. Gelächter – aber auch Anerkennung, dass an sie gedacht wurde. Auf der Intensivstation liegen sechs Patienten, mehrere von ihnen wurden erst am Vortag operiert. Auf der Inneren haben Sandra Zickermann, Ina Deckert und Ines Wiese zusammen mit Dr. Al-Mohamed an allen drei Weihnachtstagen den Frühdienst von 6 bis 14 Uhr. „Dafür haben wir Silvester und Neujahr frei“, erfährt der Bürgermeister auf Nachfrage.

„Wir werden gut umsorgt“

Patientin Elke Schmidt (79) mit Schwester Sandra während der Weihnachtsvisite 2019. Quelle: Cornelia Meerkatz

Die 79-jährige Elke Schmidt muss übers Fest bleiben. „Leider sind meine Werte nicht so, dass ich gehen kann“, bedauert sie. Aber da sie wisse, dass sie von Schwestern und Ärzten gut umsorgt werde, „ist das in Ordnung für mich“, so die Seniorin, während sie von Schwester Sandra liebevoll umarmt wird. Trost, Zuspruch, Streicheleinheiten gibt es von allen Teilnehmern der Weihnachtsvisite im Nachbarzimmer für jene Patientin, deren Herz aus dem Takt geraten ist, weil die Last, die sie an familiären Schicksalsschlägen tragen muss, riesengroß ist.

Lob für Ärzte und Schwestern

Patientin Christine Hennige (81) musste über Weihnachten im Krankenhaus bleiben. Sie fühlt sich sehr gut umsorgt von den Schwestern und Ärzten. Quelle: Cornelia Meerkatz

Gut gelaunt sind drei Damen im nächsten Zimmer, auch wenn sie das Bett hüten müssen. Eine von ihnen ist Christine Hennige. Die 81-Jährige lobt die Betreuung im Krankenhaus und die Einstellung des Personals. „Wir werden sehr gut gepflegt. Und die Ärzte hier sind Mensch geblieben. Sie reden nicht nur medizinisches Zeug, sondern hören zu. Und lachen mit, wenn sie mit uns einen Scherz machen und wir dann eine witzige Antwort auf Lager haben“, erzählt die Seniorin, die auf der Insel Usedom zu Hause ist. Ihre Bettnachbarin nickt zustimmend. Die Genesungs- und Weihnachtswünsche der Krankenhausleitung und des Bürgermeisters nehmen sie mit Wohlwollen auf.

Dankeschön für viel Menschlichkeit

Patientin Astrid Adam aus Zempin wurde am Sprunggelenk operiert. Sie lobte die medizinische und menschliche Betreuung im Kreiskrankenhaus Wolgast. Quelle: Cornelia Meerkatz

Astrid Adam wurde gerade am Sprunggelenk operiert. Die 59-Jährige aus Zempin darf am Heiligabend noch nach Hause, die Tasche steht schon gepackt parat. „Aber die Weihnachtsvisite wollte ich unbedingt noch abwarten, denn ich will ein riesengroßes Dankeschön loswerden“, begrüßt sie die Abordnung. „An meiner Behandlung medizinisch und menschlich gibt es nichts auszusetzen. Hier wird mit ganz viel Herz gearbeitet“, sagt sie. Das, so findet sie, sollten sich all jene merken, die immer so negativ übers Krankenhaus reden. „Vielleicht muss der eine oder andere von denen auch mal hierher. Dann wird er hoffentlich merken, welch gute Arbeit hier abgeliefert wird“, findet sie.

Kleine Präsente als Anerkennung

Dann geht’s in den Keller. Das Küchenteam trägt phantastischen weihnachtlichen Kopfschmuck, hat gerade leckeren Rindergulasch fertig gemacht und ist zutiefst überrascht über den Besuch. „Noch nie hat sich zu Weihnachten jemand zu uns in die Küche verirrt“, so die Aussage. „Dann wird es aber Zeit“, findet Peter Hingst, dem es wichtig war, auch diesen fleißigen Mitarbeitern Danke zu sagen. Die Freude über die kleinen Präsente ist groß – Überraschung gelungen!

„Toll, dass die Herren, die ja auch Familie haben, noch mal bei den Patienten vorbeischauen“, finden es mehrere männliche Patienten. Harry Hinrichs aus Wolgast ist einer. Der 87-Jährige sitzt am Tisch und löst Kreuzworträtsel. „Kriegen Sie das alles raus?“, will Stefan Weigler wissen. „Na, das meiste schon. Und ich mache alles ohne Lexikon, mein Wissen ist meinem Kopf“, betont er.

Bei Schnee auch mal fünf Stunden Weihnachtsvisite

Weigler und die Krankenhaus-Chefs schauen noch in vielen Zimmern vorbei und überbringen Weihnachts- und Genesungswünsche. Nach gut zwei Stunden ist die besondere Visite am Mittag vorbei. „Das war noch schnell“, sagt der Bürgermeister und erntet erstaunte Blicke. „Im Schneewinter 2010 war dieses Krankenhaus zu Weihnachten rappelvoll, weil es ganz viele Stürze gab. Die Weihnachtsvisite dauerte bis nach 14 Uhr und meine Familie war schon in Sorge“, erinnerte er sich. 2019 war er froh, das es keinen Schnee gab ...

Mehr zum Kreiskrankenhaus lesen Sie hier:

Das sind die Pläne für das Kreiskrankenhaus Wolgast 2020

Bürgerinitiative solidarisch mit Crivitz und Parchim

Wolgast : Netzwerk richtet Weihnachtsfest in der Geriatrie aus

Mehr über die Autorin

Von Cornelia Meerkatz