Greifswald/Pasewalk

Nach Angaben der Polizei gab es 2021 in den Regionen Pasewalk und Ueckermünde im Süden des Landkreises etwa 100 Schockanrufe, wobei die Täter rund 60 000 Euro erbeuten konnten. „Die Corona-Situation hat die Präventionsarbeit bisher fast unmöglich gemacht, da Vorträge vor Senioren nicht stattfinden konnten“, sagte der stellvertretende Landrat Dietger Wille am Donnerstag vor Journalisten in Greifswald. Nun wolle man mit Plakaten, Briefen und einem Kurzfilm verstärkt über Ärzte und Apotheken versuchen, ältere Menschen über die neuen Maschen der Trickbetrüger aufzuklären. 

Beim Schockanruf wird Senioren erzählt, dass nahe Angehörige wie Enkel einen Unfall verursacht hätten, bei denen jemand zu Tode gekommen ist. Die Angerufenen könnten gegen Kaution verhindern, dass die Angehörigen in Haft müssten. „Es gibt immer neue Maschen bei solchen Trickbetrügern“, sagte der Leiter der Polizeiinspektion Anklam Gunnar Mächler. Zudem liefen diese Anrufe meist über Callcenter, mitunter in der Türkei oder in anderen Ländern. Zugleich seien Boten vor Ort unterwegs. Für viel Aufsehen sorgte im Januar ein Fall in Graal-Müritz bei Rostock. Dort erbeuteten Unbekannte mit dieser Masche 300 000 Euro bei einer 86 Jahre alten Rentnerin.

Von dpa