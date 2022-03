Viele Greifswalder stellen Wohngeldantrag – doch wer hat einen Anspruch?

Greifswald

Manche Haushalte bekommen nur zehn oder 20 Euro. Bei anderen handelt es sich um eine Unterstützung in dreistelliger Höhe. Den in Greifswald mit 838 Euro pro Monat zurzeit höchsten Satz erhält eine Familie mit Kindern: Die Rede ist vom Wohngeld. In der Hansestadt beziehen aktuell rund 1000 Haushalte diese staatliche Leistung, die nach Antragstellung als Mietkostenzuschuss gewährt wird, sofern die Voraussetzungen stimmen. „Aber auch Eigentümer eines Hauses oder einer Wohnung können einen Lastenzuschuss erhalten“, sagt Franziska Harder vom Bereich Wohngeld im Amt für Bürgerservice und Brandschutz. Gegenwärtig seien das jedoch nur 17 Fälle.

In dem Sachgebiet treffen seit Februar nach Bekanntwerden stark steigender Heizkosten in Greifswald viele formlose Wohngeldanträge ein, berichtet Vizebürgermeisterin Jeannette von Busse (CDU). „Dabei spielen die Heizkosten bei der Berechnung überhaupt keine Rolle“, stellt sie klar. Dennoch möglich, dass viel mehr Greifswalder Anspruch auf Wohngeld haben als die genannten 1000 Haushalte, in denen um die 3000 Menschen leben. An sie wurden 2021 insgesamt 2,1 Millionen Euro Bundesmittel ausgezahlt, informiert die Dezernentin.

Hansestadt berät umfassend

Gewissheit über den Anspruch könne nur erhalten, wer einen Antrag stellt. Ein förmliches Verfahren mit klaren Regeln und Nachweispflichten. „Wir beraten zuvor aber auch gern telefonisch und bieten an, Wohngeld zu kalkulieren“, ermuntert Harder Unentschlossene. Da es sehr viele Ausnahmeregelungen gebe, seien Ratsuchende oft dankbar für die Informationen und Hilfestellungen, so ihre Erfahrung. Zudem habe jeder die Möglichkeit, mit dem Wohngeldrechner im Internet (über die Homepage der Stadt) vorab selbst den eigenen Anspruch auf diesen Zuschuss zu überprüfen.

Fakt ist: „Wohngeld ist keine Sozialleistung, sondern eine Unterstützung des Staates für Haushalte mit kleinem Einkommen“, sagt von Busse. Sowohl Familien als auch Alleinerziehende, Studierende oder Rentner kämen in den Genuss von Wohngeld, das in der Regel für zwölf Monate bewilligt werde.

Drei Faktoren sind entscheidend

Für die Berechnung von Wohngeld, so Franziska Harder, seien drei Faktoren ausschlaggebend: „Das ist zum Ersten das Gesamteinkommen des Haushalts, zum Zweiten die Zahl der Haushaltsmitglieder und zum Dritten die Höhe der Miete oder der Belastungen bei Eigentümern.“ Verändere sich ein Faktor, ändere sich auch die Höhe des Wohngeldes. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn jemand Lohn bekam, plötzlich aber Arbeitslosengeld I. Ausgeschlossen von der staatlichen Leistung seien zum Beispiel Empfänger von Hartz IV, der Grundsicherung im Alter oder der Hilfe zum Lebensunterhalt. Auch Studierende, die BAföG erhalten oder Azubis mit Berufsausbildungsbeihilfe bekämen kein Wohngeld. Doch in allen Fällen gebe es immer auch Ausnahmen. Ein Beispiel: Wenn Studierende etwa mit einem Kind zusammenleben oder ihnen BAföG als Darlehen gewährt werde, sei es durchaus ein Versuch wert, Wohngeld zu beantragen.

Wichtig auch: Vermögen ist kein Ausschlussgrund. „Nur wenn es eine bestimmte Grenze überschreitet, wird Wohngeld abgelehnt“, sagt Franziska Harder. Diese Freigrenze betrage bei einem Ein-Personen-Haushalt 60.000 Euro und zusätzlich je 30.000 Euro für jedes weitere zu berücksichtigende Haushaltsmitglied. Das können beispielsweise neben Kindern auch Großeltern, Tanten und Onkel, Enkelkinder oder Schwiegereltern sein. Bei einer Familie mit zwei Kindern liege die Freigrenze demnach bei 150.000 Euro.

Antragsteller darf Vermögen besitzen

Dabei gehe es nicht um den Wert eines Eigenheims, verdeutlicht Steffen Winckler, Leiter des Amtes für Bürgerservice und Brandschutz: „Es geht um Geld, das auf dem Konto liegt oder verwertbares Vermögen, wie Zinseinkünfte oder Einkünfte aus Immobilien und Aktienfonds“, nennt er Beispiele.

Obwohl Beratungen dem Datenschutz unterliegen und auch der digitale Wohngeldrechner keinerlei Daten speichere, ist sich die Stadt sicher, dass einige Menschen keinen Antrag auf Wohngeld stellt, obwohl sie Anspruch darauf haben. Gründe sieht Steffen Winckler unter anderem in den Unterhaltsansprüchen, die nicht durchgesetzt werden. Ein Beispiel seien Studierende, die dem Grunde nach Anspruch auf BAföG haben, aufgrund der Einkünfte der Eltern jedoch bei denen Unterhaltsansprüche geltend machen müssten – dies aber nicht tun oder nicht im vollen Maße. Unterhaltsansprüche gebe es aber auch in vielen anderen Familienkonstellationen. „Ein sehr schambehaftetes Thema“, so Winckler, „wobei die Nichtrealisierung des Unterhaltsanspruches auch einhergeht mit handfesten zwischenmenschlichen Konflikten“, sagt er. Und Franziska Harder fügt hinzu: „Natürlich prüfen wir auch, ob es Unterhaltsansprüche gibt.“ Im Fall des Falles werde dann dazu auffordert, diese gegenüber den Angehörigen durchzusetzen. Wohngeld bleibe dann ein unerfüllter Traum.

Von Petra Hase