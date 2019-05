Neuenkirchen

Der Frätower Thomas Janzen traf mit seiner Frage den Nagel auf den Kopf: „Jetzt sagen Sie uns doch bitte, welche konkreten Maßnahmen plant denn das Land, um den Hochwasserschutz bei Neuenkirchen und Mesekenhagen zu verbessern?“ Zuvor hatte Philip Müller vom Landesamt für Umwelt, Natur und Geologie (LUNG) beim ersten Hochwasserforum in Neuenkirchen in einem 40-minütigen Vortrag die EU-Hochwasserrahmenrichtlinie und die Umsetzung dieser Richtlinie in Bundes- und Landesvorschriften erörtert, doch eine Antwort auf die Frage des Frätowers blieb der Landesmitarbeiter schuldig. „Das nehme ich als Anregung für das nächste Forum mit“, so Müller. Dafür präsentierte Müller Karten und Links, unter denen die örtlichen Ansprechpartner zu finden sind.

Vertreter der Feuerwehren aus Neuenkirchen, Mesekenhagen und Wackerow sowie mehrere Einwohner hatten vom Landesamt konkrete Informationen zum Hochwasserrisiko und -managment in ihren Gemeinden erwartet, doch sie wurden enttäuscht. Allen waren die Hochwasser vom Januar 2017 und 2019 in Erinnerung. „Innerhalb von vier Stunden lief das Wasser über den Deich in Frätow. Der Spuk war zum Glück nach einer Stunde wieder vorbei, weil sich der Wind drehte“, erinnerte sich Janzen. Einwohner von Leist und Karrendorf zeigten sich besorgt, dass das nächste Hochwasser die Häuser erreichen könnte. Jede Hochwasser, dass länger auf die Deiche drückt, gefährde die Deiche in der Substanz, so die Einschätzung der Feuerwehr. „ Die Zeiträume, in denen erfasst und beraten wird, sind einfach zu lang“, sagte Christina Klasik, Einwohnerin aus Leist I. Sie forderte konkrete Maßnahmen. Von Deichpflege könne jedenfalls keine Rede sein.

Die Bürgermeister von Neuenkirchen und Mesekenhagen beklagten vor allem die mangelhafte Unterhaltung der Landesdeiche. „Die Pflege der Deiche kommt eindeutig zu kurz“, kritisierte Neuenkirchens Gemeindechef Frank Weichbrodt. Macht sich an den zu Neuenkirchen gehörenden Deichen vor allem der Maulwurf zu schaffen, sind es an den Deichen der Gemeinde Mesekenhagen die Wildschweine. „Die Bejagung ist schwierig“, sagte Geert-Christian Seidlein. „Wir müssten für eine effektive Bejagung das Schilf großflächig mähen dürfen, doch der Naturschutz steht dem im Wege.“

Die gesamten Küstenlinie des Greifswalder Boddens gehört zu den Hochwasserrisikogebieten. In einem Zyklus von sechs Jahren überprüft das Land die Berechnungen und passt die Planungen für ein Hochwasserrisikomanagement diesen Berechnungen an. An der grundsätzlichen Einschätzung wird sich nichts ändern, wie LUNG-Mitarbeiter Philip Müller ausführte. Derzeit erstellt das Land die Karten. Bis 2021 sollen dann die überarbeiteten Planungen vorliegen. Erstmals will das Land aber dann auch die Gebiete ausweisen, die gefährdet sind, wenn die Hochwasserschutzanlagen versagen. Alexander Stelter vom THW in Greifswald verwies auf die lange Planungsdauer von Hochwasserschutzanlagen. „Wenn in Ihren Gemeinden derzeit keine Planfeststellungsverfahren laufen, können Sie davon ausgehen, dass innerhalb der nächsten zehn Jahre auch nichts passieren wird.“

Martina Rathke