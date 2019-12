Greifswald

Seit der Eröffnung des Greifswalder Weihnachtsmarktes war der Rauschebart im Dauereinsatz. Zum Abschluss traf sich die OZ auf einen Glühwein mit dem Alten.

OSTSEE-ZEITUNG: Hallo Weihnachtsmann, du wirkst ziemlich geschafft. Die vergangenen vier Wochen sind offenbar nicht spurlos an dir vorbei gegangen?

Weihnachtsmann: Es war ziemlich anstrengend. Seit 17 Jahren arbeite ich auf dem Weihnachtsmarkt. Ich bin damit der Dienstälteste in Vorpommern und ich kann sagen, dass sich das Auftreten der vielen Kleinen verändert hat.

Oh, inwiefern?

Es gibt Kinder, die sind respektvoll, cool und lieb. Die sind mir natürlich am liebsten. Aber generell habe ich schon an Autorität eingebüßt. Kinder, die nicht Danke sagen, die ihre Hände beim Gedichteaufsagen nicht aus den Anoraktaschen bekommen sind mir in diesem Jahr häufiger begegnet. Ich spüre schon einen gewissen Werteverfall.

Aber mit dem Gedichteaufsagen oder Weihnachtslied-Singen hat es geklappt?

Große Unterschiede, große Unterschiede! Es gab Kinder, bei denen man spürte, dass sie in den Kindergärten oder Zuhause viel über Weihnachten gesprochen haben und die auch Weihnachtslieder singen. Dann habe ich aber auch Kinder erlebt, die über die erste Zeile von „Oh Tannebaum“ nicht hinaus kamen. Das hat mir gar nicht gefallen.

Was hat dir in diesem Jahr am Weihnachtsmarkt besonders gefallen?

Ehrlich? Von den Socken gehauen hat mich, dass die Weihnachtsmarkthändler 1500 Euro für die Kinderkrebsstation gesammelt haben. Und die haben das nicht mal an die große Glocke gehängt.

Was machst du nun nach dem anstrengenden Einsatz?

Ich werde erstmal Luft holen und mich jetzt um meine Familie kümmern, die ich in letzter Zeit ganz schön vernachlässigt habe.

Und was wünscht du dir für 2020?

Viele, viele Kinder mit leuchtenden Augen, die sich über einen Besuch beim Weihnachtsmann freuen. Und dann wünsche ich mir, dass die Kinder die Weihnachtslieder und -Gedichte besser beherrschen als in diesem Jahr.

