Greifswald/Wien

Für das am Hansering geplante Hotel gibt es noch vor dem ersten Spatenstich einen Betreiberwechsel. Die Rostocker Arcona-Gruppe, die ursprünglich das Hotel in ihre Regie nehmen wollte, hat sich von 17 Stadthotels und den zwei in Planung befindlichen Projekten in Greifswald und Mannheim getrennt. Die ViennaHouse-Gruppe mit Sitz in Wien bestätigte den Greifswalder Hotel-Deal. Der Hotelneubau gerät durch den Betreiberwechsel wohl nicht in Gefahr. „Wir freuen uns auf den Standort Greifswald“, sagte die Sprecherin der im österreichischen Wien ansässigen Hotelgruppe, Betina Welter. „Wir halten an dem Projekt fest.“ Viel mehr war ihr bislang nicht zu entlocken, außer dass in Greifswald das Hotel als Vier-Sterne- oder Vier-Sterne-plus-Haus betrieben werden soll, entweder in der städtisch gehobenen ViennaHouse-Variante oder der jüngeren, lässigeren ViennaHouse-Easy-Variante. Die Hotels der Gruppe verfügen über ein Voll-Restaurant, die jüngere Easy-Variante nur über Frühstücks-Angebot.

Auch Hotel-Investor Axel Wittlinger ist zuversichtlich: „Wir sehen der Zusammenarbeit positiv entgegen. ViennaHouse ist eine große Hotelgruppe. Wir sind nun dabei, Detailfragen umzusetzen.“ Bekanntlich will der Hamburger am Hansering ein Haus mit 123 Zimmern errichten. Über den Bauantrag, der der Stadt seit Ende 2018 zur Genehmigung vorliegt, wurde noch nicht entschieden. Wittlinger wollte sich nicht festlegen, ob noch 2019 mit dem Bau begonnen werden kann. „Bei aller Nüchternheit muss man sagen, dass ein Betreiberwechsel nicht zur Projektbeschleunigung beiträgt. Aber wir wollen das Projekt gemeinsam realisieren."

Vorstand von ViennaHouse geht auf „Road-Show“

Nach anfänglicher Unruhe über den Verkauf durch die Rostocker Hotelgruppe ist man auch in der Greifswald Marketing GmbH zuversichtlich, dass der Hotelneubau kommt. „ ViennaHouse sind Betreiberprofis. Die wissen, was sie tun“, sagte Geschäftsführer Maik Wittenbecher. Der Bedarf für ein Stadthotel in Greifswald sei angesichts steigender Übernachtungszahlen unstrittig. ViennaHouse, eigenen Angaben zufolge der größte österreichische Hotelkonzern, betreibt und entwickelt derzeit über 40 Hotels in Europa mit dem Schwerpunkt auf Stadthotels. Der Vorstandsvorsitzende der österreichischen Hotelgruppe, Rupert Simoner, geht von Montag an auf dreiwöchige „Road-Show“, um die Zukäufe zu besichtigen. Danach gebe es dann auch weitere Informationen zum Zeitplan für das in Greifswald geplante Hotel, sagte Hotelsprecherin Welter.

Martina Rathke