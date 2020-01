Vier Tonnen Silvestermüll in Greifswald – mehr als im Vorjahr  

Greifswald

In der Silvesternacht wurde zwar am Marktplatz weniger geknallt als im Vorjahr, doch die Greifswalder produzierten den Silvestermüll an anderen Orten der Stadt. Fast vier Tonnen Silvestermüll sammelten die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs und einer beauftragten Firma in den vergangenen Tagen im Greifswalder Stadtgebiet ein, etwa eine Tonne mehr als im Vorjahr, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Allerdings sei das Müllaufkommen nicht mehr so kleinteilig verteilt, da der Trend hin zu großen Feuerwerksbatterien ging. Allein am Neujahrsmorgen kamen rund 970 Kilogramm zusammen. Hotspots waren der Museumshafen, Schönwalde I und II. Am 2. und 3. Januar wurden noch einmal rund 3100 Kilogramm Müll im gesamten Stadtgebiet gesammelt.

Seit Frühjahr vergangenen Jahres wird das Thema in Greifswald kontrovers diskutiert. Die Bürgerschaft beauftragte die Stadtverwaltung, eine Einschränkung der Silvesterknallerei zu prüfen. Als Begründung wurde die Lärm- und Feinstaubbelastung sowie der Müll genannt. Während für andere Städte wie Rostock und Stralsund in der Silvesternacht deutlich erhöhte Feinstaubwerte gemessen wurden, können für Greifswald keine Aussagen getroffen werden. Nach Angaben des zuständigen Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie gibt es in Greifswald keine Messstelle.

Noch bis Ende Januar können sich die Greifswalder dazu äußern, wie sie zu privatem Feuerwerk stehen und ob es Einschränkungen geben sollte. Bislang haben bereits mehr als 1 200 Menschen an der Umfrage teilgenommen, wie es von der Verwaltung hieß. Der Fragebogen kann auf den Internetseiten der Stadt unter www.greifswald.de online beantwortet werden. Zudem leigen Fragebögen im Rathaus aus.

Obwohl die Greifswalder mehr Müll in der Silvesternacht produzierten, kam es in diesem Jahr zu keinen größeren Schäden. Die Kameraden der Berufs- und der Freiwilligen Feuerwehr Greifswald rückten insgesamt achtmal aus, um kleinere Brände zu löschen, die vermutlich durch Feuerwerkskörper verursacht wurden. Dies betraf zumeist Müllcontainer, aber auch einen Altkleidercontainer. In einem weiteren Fall hatte eine Rakete das Fenster des Greifswalder Theaters durchschlagen. Die Brandmeldeanlage im Gebäude wurde aktiviert und ermöglichte so den schnellen Einsatz der Feuerwehr.

Von Martina Rathke