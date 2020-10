Vier neue Auszubildende im Theater Anklam

Zinnowitz

Nele Marung hat vor wenigen Wochen ihre Ausbildung zur Tischlerin an der Vorpommerschen Landesbühne begonnen. Nele kommt aus Brandenburg und hat schon immer viel aus und mit Holz gebaut. Nun also Theaterkulissen – ihre erste an der sie mitgebaut hat, kommt demnächst zum Einsatz: „Zwei Männer ganz nackt“. Premiere ist am Sonnabend.

Nele Marung, Tischlerin 1. Lehrjahr an der Vorpommerschen Landesbühne. Quelle: Martina Krüger

Am Theater hat sie sich beworben, weil die Stimmung hier eine ganz besondere ist, nämlich schwungvoll und keineswegs eintönig. Die 18-Jährige war schon beim ersten Gespräch von der harmonischen Atmosphäre am Theater begeistert. Gemeinsam mit ihr hat auch Olivia Grace Helmes in der Schneiderei eine Lehre aufgenommen. Lena Franke lernt Veranstaltungskauffrau und Jacob Thomas möchte Veranstaltungstechniker werden. Sie alle sind im 1. Ausbildungsjahr.

Insgesamt lernen zehn junge Leute an der Vorpommerschen Landesbühne Berufe, die hinter den Kulissen dringend gebraucht werden und ohne die keine Vorstellung laufen würde.

Sie gehen mit Elan ihre Berufe an: v.l. Jacob Thomas, Veranstalungstechniker, 1. Lehrjahr, Lena Franke, Veranstaltungskauffrau, 1. Lehrjahr, Leonie Bölter, Veranstaltungskauffrau, 3. Lehrjahr, Johann Wachlin, Veranstaltungtechniker, 2. Lehrjahr, Nele Marung, Tischlerin, 1. Lehrjahr, Olivia Grace Helmes, Schneiderin, 1. Lehrjahr. Quelle: Martina Krüger

