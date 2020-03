Ahlbeck/Ückeritz

Die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten aus dem Ahlbecker Seniorenpflegeheim Pommern Residenz hat sich auf Zwölf erhöht. Wie der Landkreis gestern am Dienstagnachmittag bestätigte, seien die Tests von vier weiteren Senioren positiv gewesen. Die vier neuen Fälle gehörten zu den 21 Senioren, die am Freitagabend in die leergezogene Rehaklinik nach Ückeritz gebracht wurden, wo sie seitdem betreut werden.

Alle vier neu positiv Getesteten kommen zurück in die Pommern Residenz nach Ahlbeck, wo sich bereits vier Senioren nach der umfänglichen Desinfektion des Hauses in Quarantäne befinden. Zwei weitere Coronakranke werden im Krankenhaus behandelt, müssen aber nach aussage von Medizinern nicht beatmet werden. Die beiden infizierten Pflegekräfte haben häusliche Quarantäne.

Ansteckungskette unterbrochen

Die Evakuierung des Hauses war nach Bekanntwerden der gehäuften Coronaerkrankungen mit Hilfe des Rettungsdienstes des Landkreises, des Technischen Hilfswerks, des Betreibers und der Polizei erfolgt. Es ist das erste im Landkreis Vorpommern-Greifswald betroffene Pflegeheim, wo das Coronavirus gehäuft nachgewiesen wurde. Von den dort betreuten 27 älteren Menschen haben mittlerweile zehn eine Coronaerkrankung.

Laut Landkreis werden die Tests bei den in Ückeritz betreuten Senioren kontinuierlich fortgesetzt, um sicherzugehen, dass alle Infizierten sofort von den Nichterkrankten getrennt werden. Damit will man sichergehen, dass die Ansteckungskette tatsächlich unterbrochen wurde. „Die nicht erkrankten Senioren der Pommern Residenz erfahren große menschliche Wärme und Zuwendung durch das Ückeritzer Klinikpersonal, auch wenn es eine für alle Seiten schwierige Situation ist“, betonte Matthias Gründling.

Der Intensivmediziner der Universitätsmedizin Greifswald ist derzeit als sogenannter Clustermanager für die Corona-Epidemie in Vorpommern eingesetzt. Er lobte die Weitsicht der Deutschen Rentenversicherung, die in der vergangenen Woche die Rehaklinik nicht mit neuen Patienten belegt hatte. Auch die Klinikleitung bekam Lob für die Entscheidung, die Mitarbeiter nicht in Kurzarbeit zu schicken, sondern für Notfälle wie diesen bereitzuhalten.

Von Cornelia Meerkatz