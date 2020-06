Vineta-Live-Talk: Vorpommersche Landesbühne feiert mit neuem Format Premiere

Zinnowitz

Mit einem neuen Format startet am Sonnabend die Vorpommersche Landesbühne in die Saison. In dieser Neuentwicklung vereinen sich klassische Gesprächsrunde, Infotainment, Musik, Show-Kämpfe und ein wenig pyrotechnischer Zauber. Der Titel der etwa 45 Minuten dauernden Aufführung nennt sich „Zwischen den Wellen. Irdisch und vinetisch“.

Der Live-Talk auf der Ostsee-Bühne vereint Figuren und Darsteller aus den Vineta-Welten der vergangenen 23 Jahre. Denn in diesem Jahr wäre normalerweise die 24. Geschichte von Vineta auf die Bühne gebracht worden. Doch Corona machte alle Planungen zunichte. In jeder Folge wird ein anderes Thema aus der Vineta-Geschichte humorvoll betrachtet – und jedes Mal werden andere Gäste erwartet.

Staatssekretär Dahlemann steht auch auf der Bühne

Zur Premiere am Sonnabend um 20 Uhr wird sogar die große Politik dabei sein. Denn nach seinem Gast-Auftritt in „Die Peene brennt“ im vergangenen Jahr zieht es den Parlamentarischen Staatssekretär Patrick Dahlemann ( SPD) wieder auf die große Bühne. Er wollte unbedingt dabei sein und spielt nun sich selbst, wusste Intendant Martin Schneider zu berichten. Ob beim Auftritt auch für Vineta was goldig Glänzendes abfällt, wird noch nicht verraten.

Der ist in allen acht Folgen, die bis Ende August geplant sind, der Moderator des Abends. Als Gäste jeder Folge werden Schauspieler erwartet, die die Vineta-Inszenierungen geprägt haben. Zur Premiere am Sonnabend sind Erwin Bröderbauer als Konsul Warin und Anna Jamborsky als Möhrchen knabberndes Einhorn Fabella dabei. In späteren Folgen werden Heiko Gülland und Mario Lohmann, beide Vineter der ersten Stunde, dabei sein, ebenso Paola Brandenburg.

Viele ehemalige Schauspieler dabei

„Viele unserer Gäste haben an der Theaterakademie Vorpommern studiert, waren auf der Vineta-Bühne zu erleben und spielen heute an anderen Theatern des Landes und arbeiten für Film und Fernsehen“, berichtet der Intendant. Dazu gehört Jan Kittmann, der jüngst für Furore in einer „Traumschiff-Folge“ sorgte, Manuela Wisbeck, aus der RTL-Comedy-Serie „Böse Mädchen“, Lisa Klabunde, jetzt am Berliner Grips-Theater engagiert und Philipp Dobraß vom Theater in Eisleben. Sie alle werden über ihre Vineta-Zeit reden und über ihr Leben nach Vineta.

Fester Bestandteil jeder Folge sind neben dem Moderator Martin Schneider eine „Expertin“ ( Katha Hoffmann), die einiges über der realen Historie der Vineta-Geschichte und deren Forschung erzählt sowie die Kampfchoreografen Reiko Rölz und Sebastian Hildebrand, die sowohl Kämpfe zeigen als auch ihr Entstehen erläutern und worauf beim Schwertkampf auf der Bühne besonders zu achten ist.

Die Premieren-Folge mit dem Vineta-Botschafter Marc Hunold nennt sich „Traum ohne Wirklichkeit“, denn so sollte eigentlich die neue Vineta-Geschichte heißen. Und deshalb darf auch Autor Wolfgang Bordel nicht fehlen. Dem wird zur inneren Desinfektion während des Abends Vineta-Goldwasser gereicht. Ansonsten gibt es noch eine Menge toller Musik, Tänze und Pyrotechnik – um die reiche Stadt ins rechte Licht zu rücken.

Gespielt wird bis Ende August

Weitere Folgen des Live-Talks um Vineta sind: 2. Juli – Feuer und Eiswelt (Themenschwerpunkt Frauenfiguren in Vineta), 9. Juli – Wer kennt die Namen: Jasko und Rurik und woher stammt der Name Vineta, 30. Juli – Vineta auch in den Sternen (die großen Liebsgeschichten). Ab August wird sich an den Talk eine Lasershow anschließen.

Info: Ab 2. Juli (außer 16. und 23.) wird bis zum 27. August immer donnerstags um 20 Uhr gespielt. Karten gibt es unter Telefon 03971 / 26 888 00, auf www.vorpommersche-landesbuehne.de sowie in der Kurverwaltung Zinnowitz. Der Kartenpreis beträgt 10 Euro, Kinder 4 Euro.

