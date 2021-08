Viele Kinder sind bekennende Vineta-Fans und einige tragen sogar die Namen der Helden – denn bekanntlich kennt die Kreativität werdender Eltern bei der Namensfindung für den Sprössling keine Grenzen. Viele erinnern sich gerne an die Festspiele in Zinnowitz und finden Gefallen an den Namen der Figuren.