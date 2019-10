„Völlig surreal“: Greifswalder reist in die Todeszone von Tschernobyl

Prypjat/Greifswald

Sechs junge Männer reihen sich an einem Donnerstagmorgen um einen Stehtisch am Berliner Flughafen Tegel. Keiner von ihnen weiß, wo es gleich hingehen wird – bis auf den Greifswalder Florian Köster.

Dieses Ritual gehört für den Freundeskreis zu jedem gemeinsamen Urlaub, die feierliche Verkündung des Reiseziels eingeschlossen: „Willkommen zu unserem Männertrip 2019“, begrüßt Köster seine Freunde, „Wir nehmen gleich den Flug nach Riga. Von da aus geht es weiter nach Kiew. Wir machen eine Tour nach Prypjat.“

Eine Überraschung der morbiden Art

Prypjat – eine Geisterstadt im Norden der Ukraine, benannt nach dem Nebenfluss des Dnepr, an der sie liegt. 1970 gegründet, war Prypjat in erster Linie als Arbeiterstadt konzipiert. In ihr wohnten zuletzt knapp 50 000 Menschen, ein Großteil beschäftigt im nur vier Kilometer entfernten Kraftwerk. Dem Kernkraftwerk Tschernobyl. Heute wird das Kraftwerk im Umkreis von 30 Kilometern von einer Sperrzone umgeben, die durch die ukrainische Miliz bewacht wird – und genau da wollte Florian hinein.

„Nachdem ich erzählt habe, wo es hingeht, haben alle schnell ihre Handys gezückt, um ihren Freundinnen zu schreiben“, erzählt Florian Köster mit einem Grinsen im Gesicht. Aber genau das hätte er ja auch erreichen wollen – eine Überraschung der morbiden Art. Wie er auf die Idee kam, sich und seine Freunde ausgerechnet an diesen Ort zu bringen? „Ich wollte mal was anderes machen“, gesteht Köster. „Sonst haben wir immer irgendeinen All-inclusive-Urlaub gebucht, wo wir den ganzen Tag an der Strandbar verbracht haben. Das wollte ich nicht noch mal“, erzählt der 30-Jährige. Dass die Wahl für den Extrem-Urlaub auf Prypjat gefallen sei, liege an der britischen TV-Serie „ Chernobyl“. Die Idee sei ihm gekommen, als er sich die HBO-Produktion mit seiner Freundin ansah.

Der Weg in die Sperrzone

Statt Sonne und Strand also ein Wochenendausflug ins postapokalyptischen Niemandsland. Mit der düsteren und gleichzeitig faszinierenden Vorstellung der nuklear verseuchten Einöde vor Augen stieg die Gruppe in das Flugzeug. In Florians Kopf entstand das Bild einer Gegend abseits jeder Zivilisation, in der es vor Gefahren nur so wimmelt. „Ich hatte vor der Reise ein sehr klischeehaftes Bild von Tschernobyl“, gibt Köster zu.

In Kiew erwartete die Gruppe zunächst ihr Reiseführer Konstantin. Kein Ex-Militär mit Bärenfellmütze, sondern ein pensionierter Lehrer mittleren Alters. Auf der zweistündigen Busfahrt zur Sperrzone führte Konstantin größtenteils reißerisch gestaltete Dokumentationen vor, die bei Florian die Neugier auf Tschernobyl nur noch steigerten. Endlich am Ziel angekommen führte Konstantin die Touristen an all die Orte, die sie bereits von Fotos kannten: der Rummelplatz mit dem Riesenrad und den Autoscootern, der nie eröffnet werden sollte, das Hotel „Polissja“, das Institut für Kernenergie, genauso wie das Schwimmbad und das Krankenhaus der Arbeiterstadt.

Ein ganz „normaler“ Ort

Die Strahlenmessgeräte schlugen an keinem dieser „Wahrzeichen“ von Pryjpjat Alarm. „Erhöhte Strahlungswerte hatte man nur an einigen wenigen Stellen. Im Endeffekt war es dort genauso gefährlich wie zu Hause in Greifswald“, lautet Florians nüchterne Erkenntnis. „Manchmal habe ich mich gefragt, warum das überhaupt ein Sperrgebiet ist. Abgesehen davon, dass die Stadt verlassen ist, machte alles so einen normalen Eindruck“, berichtet er. Auch die Einheimischen behandelten Tschernobyl als einen ganz normalen Ort:

„Konstantin und alle anderen Ukrainer, die wir getroffen haben, sind sehr unaufgeregt mit dem Unfall umgegangen. Für die ist das keine Katastrophe, sondern einfach ein geschichtliches Ereignis“, fasst Köster seine Erfahrung zusammen. Selbst Arbeit finde man in der Sperrzone. Bis heute sind ganze Wartungsmannschaften mit Aufräumarbeiten im Gefahrengebiet beschäftigt. Zur Verpflegung der Arbeiter gibt es in Prypjat auch eine Kantine, in der auch die Touristen essen dürfen. „Aber irgendwie hat alles nach nichts geschmeckt“, erinnert sich Köster. Aber er und seine Freunde seien ja auch nicht zum essen nach Prypjat gekommen.

Im Dschungel von Prypjat

Eine weitere Aufgabe der Wartungsmannschaften besteht in der Landschaftspflege. Denn Prypjat erhebt sich nicht, wie gedacht, aus einer staubigen Steppe. Die Ruinen der Geisterstadt sind von dichter Vegetation umgeben und durchdrungen. „Am meisten hat mich beeindruckt, wie schnell sich die Natur diesen Ort zurück geholt hat“, erzählt Florian, „Nachdem wir einen kleinen Wald durchquert hatten, standen wir plötzlich vor einer Tribüne. Da ist mir erst klar geworden, dass das, was ich für einen Wald gehalten habe, mal ein Fußballfeld gewesen ist – das war wirklich surreal.“

Elf Stunden nachdem die Freunde zu ihrem Abenteuer aufbrachen, waren sie in ihre Unterkunft zurückgekehrt. Nur um ausgerechnet dort noch einmal den Nervenkitzel zu spüren: „Einer von uns setzte sich auf die Couch und bekam plötzlich Nasenbluten. Da ist mir das Herz in die Hose gerutscht“, erzählt der Apotheker, „Schiss vor Tschernobyl hat man trotzdem – egal für wie rational man sich hält.“ Eine lebensverändernde Erfahrung sei der Ausflug für Florian hingegen nicht gewesen. „Am Ende war es einfach nur ein Männertrip. Wer in Tschernobyl Geschichtsunterricht sucht, ist dort falsch“, urteilt er.

