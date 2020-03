Vöner und Vürüm: Dieses Greifswalder Lokal bietet vegane Speisen

Greifswald

Döner, Hamburger und Kuchen gehen in dem bunten Lokal in der Steinbecker Straße über den Tresen. Eigentlich nichts besonderes für ein Restaurant in der Greifswalder Innenstadt, mag man denken. Doch: Alle Speisen des „Bommelz“ sind vegan. In die Speisen von Ladenbesitzerin Linnea Eckel kommen keine tierischen Produkte. Statt Pattys aus Fleisch gibt es selbst hergestellte Bratlinge aus Erbsen und Brokkoli, der Kaffee wird mit Mandel- oder Hafermilch verfeinert. Das Konzept des Ladens kommt bei vielen Greifswaldern gut an, seit 2012 gibt es das Bommelz bereits, seit sechs Jahren werden dort fleischlose Gerichte angeboten.

„Es geht weniger um Verzicht als darum, mit anderen Zutaten das gleiche Geschmackserlebnis zu zaubern“, sagt Linnea Eckel. Die 33-Jährige habe begonnen, in ihrem Laden vegetarische und vegane Gerichte anzubieten, weil es in der Hansestadt nur wenige Möglichkeiten gegeben hätte, fleischlos zu essen. „Wir wurden einmal gefragt, ob wir einen veganen Brunch machen könnten“, erinnert sich Linnea Eckel, die den Laden inzwischen allein betreibt. „Da sind uns zunächst nur Dinge eingefallen, die wir nicht machen können.“ Doch als sie weiter darüber nachdachte, fielen ihr immer mehr Möglichkeiten ein, was man stattdessen kochen könnte.

Gerichte werden nicht nach Rezept gekocht

Seitdem experimentiert Eckel mit Gewürzen und veganen Ersatzprodukten. „Ich arbeite nach dem Prinzip `learning by doing´, also ich halte mich an kein bestimmtes Rezept, probiere so lange herum, bis es schmeckt“, sagt die gelernte Altenpflegerin, die sich aber mit 26 Jahren in der Gastronomie selbstständig gemacht hat. Die Verkaufsschlager, der „Vöner“ oder der „Vürum“ – vegane Döner oder Dürüm, sowie der Burger stehen fest auf dem Speiseplan, zusätzlich gibt es wechselnde Gerichte, meist Suppen, und Kuchen.

Kuchen, Vürüm, Vöner und veganer Burger sind die Verkaufsschlager im Bommelz. Quelle: Stefanie Ploch

Eckel selbst ernährt sich nicht komplett vegan, „aber wenn die Ersatzprodukte genauso gut sind, dann fällt mir das Zurückgreifen auf diese Zutaten nicht schwer, wenn ich für mich selbst koche“, sagt sie. Mit ihrem Konzept möchte sie niemanden missionieren, wie sie betont, sondern eine Alternative zu anderen Restaurants bieten und neugierigen Fleischessern zeigen, dass auch veganes Essen schmecken kann.

Hündin Wilma begrüßt die Kunden

Immer mit dabei ist auch die Hündin Wilma, die entspannt im Laden liegt und mit leisem Schnarchen die Kunden verzückt. „Ich habe noch nicht mitbekommen, dass es die Gäste stören würde, dass Wilma hier ist“, sagt Linnea Eckel. Eher im Gegenteil: Viele wollen mit der Hündin kuscheln, das wird ihr manchmal auch zu viel. „Dann geht sie in ihre Ecke und hat dort ihre Ruhe.“ Auch die Hunde der Gäste sind im Bommelz willkommen. Einzige Einschränkung: Die Hunde dürfen niemals hinter den Tresen.

Hündin Wilma liegt entspannt auf dem Sofa im Bommelz Quelle: Stefanie Ploch

Zu den Kunden zählen viele Studenten, grundsätzlich seien die Gäste aber vom Alter her durchmischt. Sowohl passionierte Veganer als auch neugierige Fleischesser kämen im Bommelz zusammen. „Dann sitzen die jungen Studenten mittags gemeinsam mit älteren Geschäftsleuten im Lokal. Das ist sehr schön“, sagt Eckel. Viele Kunden würden die familiäre Atmosphäre schätzen. „Die Atmosphäre beschreiben einige Stammkunden wie das Gefühl, nach Hause zu kommen – sehr familiär“, sagt die Ladenbesitzerin. Etwa 15 Gäste haben dort wochentags zwischen 11 und 16 Uhr Platz.

Im Bommelz soll man entschleunigen

Auch wenn es scheint, als würde im Bommelz Fast Food verkauft werden, so ist es nicht, sagt Eckel. „Ich mache alles frisch, wenn der Kunde kommt, deswegen dauert das Zubereiten ein bisschen.“ Dass die Gäste etwas entschleunigen ist das Ziel der jungen Unternehmerin. Als nächstes steht bei ihr auf dem Plan, glutenfreie Speisen zu verkaufen. „Aber auch da bin ich derzeit noch am probieren, was geht und was nicht“, sagt sie.

Lesen Sie auch:

Vegan und lecker: Die „Grüne Kombüse“ in Rostock

Neuer Foodtrend für das Jahr 2020: Vegane Butter gibt es jetzt auch aus Kichererbsen

RTL-Reporter Jenke von Wilmsdorff isst täglich ein Kilo Billigfleisch - und wird krank

Von Stefanie Ploch