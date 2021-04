Vogelrettungsstation im Greifswalder Tierpark rettet Seeadler

Greifswald

​„Das kann jetzt kurz laut werden, am Besten nicht erschrecken.“ Mit diesen Worten verschwindet Greifswalds Cheftierpfleger Frank Tetzlaff hinter der Milchglaswand. Dann wird es kurz laut, die Umrisse von ihm und einem riesigen Tier spielen hinter der halbdurchsichtigen Wand ein bizarres Spiel. Nach wenigen Augenblicken kommt Tetzlaff mit einem 4,5 Kilo schweren Seeadlerweibchen im Arm aus der Voliere. Das große Tier schlägt noch zwei, drei Mal mit seinen kräftigen Flügeln, dann beugt es sich seinem Schicksal.

Tierpark Greifswald pflegt jedes Jahr 100 Vögel

Der Seeadler ist einer von knapp 100 größeren Vögeln, die jedes Jahr im Greifswalder Tierpark abgegeben werden. Hier befindet sich eine von den wenigen Vogelrettungsstation im Land. In Stralsund und in Papendorf sind weitere.

Frank Tetzlaff macht diese Arbeit als Freizeit-Ornithologe quasi ehrenamtlich. Auf dem Betriebshof des Greifswalder Tierparks gibt es dafür ein extra Gebäude. Durch die kleinen Räumlichkeiten, die zwei Aufnahmevoltieren und einen Arbeitsbereich beherbergen, geht es auf einen grünen Innenhof. Hier versteckt sich hinter dem Milchglas mehr Platz für die kranken oder verletzten Vögel.

„Das Seeadlerweibchen saß flugunfähig auf der Straße“, erklärt Tetzlaff. Mitglieder der Wildtierretttung hätten das Tier nach Greifswald gebracht. Hier wurde schnell klar, woher die Verletzungen an den Beinen des Tiers kamen. „Solche Verletzungen entstehen bei Revierkämpfen mit Artgenossen“, weiß der Tierpfleger.

Seeadler sind streng geschützt. Deswegen konnten sich die Bestände in Mecklenburg-Vorpommern in den vergangenen Jahren wieder erholen. Tetzlaff berichtet davon, dass es immer wieder zu Streitigkeiten um Reviere geht. Denn die guten, an den Küsten des Landes und in der Seenplatte, seien schon lange belegt. Die übrigen Tiere müssen sich ins Land zurückziehen und entlang der Flüsse nach Nahrung suchen.

Seeadler werden auch in Kartons geliefert

Seeadler gehören zu den größten Raubvögeln in Eurasien. Nur einige Geierarten können noch größere Spannweiten erreichen. Das Weibchen, dass in den vergangenen zwei Wochen im Greifswalder Tierpark wieder zu Kräften gekommen ist, misst von Flügelspitze zu Flügelspitze knapp 2,5 Meter. Nachdem sie Anfang April in die Krankenstation gekommen ist, könnte sie nun wieder freigelassen werden. Ganz soweit ist es noch nicht: Erst kommt sie in einen Karton. „Leute erschrecken sich immer, aber so können die Tiere am besten transportiert werden“, erklärt Tetzlaff die ungewöhnliche Reiseart, während er den Karton mit Tape verschließt. Dann rappelt es noch kurz und die Seeadler-Dame beugt sich auch diesem Schicksal.

Seeadler bekommt Flugstunden in Papendorf

Eine Mitarbeiterin des Tierparks wird sie mit nach Papendorf nehmen. Der dort beheimatete Storchenpflegehof verfügt über eine große Freiflug Voliere. „Sie muss nach zwei Wochen erst wieder zu Kräften kommen, die Flugmuskulatur etwas stärken“, erklärt Tetzlaff. Dann kann sie wieder zurück. Den Weg zurück nach Peenemünde findet der Vogel selbst. Denn das verlorene Revier ist ein Schicksal, dem sie sich wohl nicht so schnell beugen wird.

von Philipp Schulz