Vogelscheuche, Kuh und Farmer sorgen für Unterhaltung auf dem Greifswalder Erntedankmarkt

Greifswald

In diesem Jahr fiel der Erntedankmarkt in der Hansestadt zwar etwas kleiner aus, dennoch deckten sich etliche Greifswalder am Sonntag mit saisontypischen Produkten ein, die von leckeren Kürbissen, über herbstliche Blumengestecke bis hin zu handgemachte Körben reichten. 40 Händler bauten ihre Stände auf dem Markt auf. Verzichten mussten die kleinen Besucher in diesem Jahr allerdings auf Bastel- und Mitmachstände.

Greifswalder hielten sich an Abstandsregelungen

Ein kleines Highlight gab es dennoch: Die Mitglieder des Kostümverleihs Maskerade aus Friedland sorgten für besondere Animation. Verkleidet als Kuh, Vogelscheuche oder als Farmerspaar passten sie darauf auf, dass die Besucher die Abstandsregelungen auf dem Erntedankmarkt einhielten. Dabei zeigten sich die Greifswalder von ihrer vorbildlichen Seite. Nur wenige mussten ermahnt werden, mehr Abstand zu halten, verriet Julia, die als Schwein verkleidet war und sowohl kleine als auch große Besucher den ganzen Tag über bespaßte.

Von Christin Lachmann