Lubmin

Für Marlene und Lothar Dzwonkowski befindet sich der Platz an der Sonne in Lubmin. Die Baden-Württemberger haben ihren Caravan unweit der Seebrücke geparkt, natürlich mit Blick auf das Wasser. „Schöner als hier kann man nirgendwo stehen“, schwärmt die gebürtige Stettinerin, die mit dem Geburtsort die Ostsee quasi in ihrer DNA trägt. Das Ehepaar macht seit vielen Jahren Station in Lubmin. „Der Ort hat sich toll entwickelt“, erzählt die Rentnerin. Sie liebe vor allem die Ruhe und dass Lubmin, anders als die Usedomer Seebäder, nicht so überlaufen ist. „Es muss nicht alles perfekt sein.“

Mit dem Pfingstwochenende erwartet das Seebad den ersten großen Touristenansturm dieses Jahres. „In der Hautptsaison sind wir bereits zu 90 Prozent ausgebucht“, berichtet Bürgermeister Axel Vogt (CDU). In der Nebensaison entscheiden sich die Urlauber kurzfristiger. Vogt klickt sich durch die Wettervorhersagen am Computer. „Es sieht gut aus für Pfingsten.“

Neue Toiletten, saniertes Stadion

Die Gemeinde hat vor Saisonstart in den Bau von zwei öffentlichen Toiletten investiert, eine an der Seebrücke, eine in Nähe der Heimvolkshochschule. Das Sportstadion sei für 1,8 Millionen Euro saniert worden, so der Gemeindechef. Die neuen Tore und die Ballfanganlage stehen, auch die Beregnungsanlage auf dem Rasen dreht sich bereits. Derzeit präparieren die Firmen die Laufbahn. „In den Laufgrund kommen Sensoren, über die der Läufer auf einer Handy-App seine Fitness-Daten speichern kann“, sagt Vogt. Für den 14. Juni ist die technische Abnahme des Stadions geplant, von dem neben den Lubminern auch die Sportgruppen profitieren sollen, die im Schawi oder in der Heimvolkshochschule übernachten.

11 600 Übernachtungsgäste im Seebad Im Seebad Lubmin mit 1300 Gästebetten wurden im vergangenen Jahr 11 600 Übernachtungsgäste und 61 600 Übernachtungen gezählt. Damit bewege sich das Jahr „am oberen Rand des langjährigen Durchschnitts“, sagte Bürgermeister Axel Vogt. Während andere Kommunen über die Einführung einer Fremdenverkehrsabgabe nachdenken, schaffte Lubmin diese Abgabe ab. Vogt begründete den Schritt mit dem hohen Verwaltungsaufwand. Seit 2017 erhebt die Gemeinde auch in der Nebensaison Kurtaxe. Im Sommer beträgt die Kurtaxe 1,70 € pro Erwachsenen, Kinder und Jugendliche zahlen 0,85 € pro Tag.

Bei 17 Grad Wasser- und 30 Grad Lufttemperatur füllt sich auch unter der Woche der Strand. Auf dem Turm arbeiten derzeit zwei Rettungsschwimmer, einer davon ist der Gemeindechef. Für die Hochsaison werde noch Verstärkung gesucht, sagt Vogt. Der Ort kooperiert mit der DRK-Ortsgruppe in Greifswald. Bei der Einstellung eines neuen Gemeindemitarbeiters habe die Gemeinde darauf geachtet, dass dieser nicht nur handwerklich befähigt ist, sondern auch eine Qualifikation als Rettungsschwimmer hat, erklärt Vogt. „So können wir den Turm besetzen, wenn es eng wird.“

Hotel mit 100 Zimmern wird Kapazitäten mehr als verdoppeln

Der Tourismus ist das Spielbein der Gemeinde, die vor allem von der Nähe zu den Energie- Großprojekten wie Nord Stream 2 oder den Stromleitungen zu den Offshore-Windparks vor Rügen profitiert und darüber auch Gewerbesteuereinnahmen generiert. Deswegen sei der Ort nicht ausschließlich auf die Einnahmen der Kurtaxe angewiesen, sagt Vogt. „Das Schneller-Höher-Weiter anderer Tourismusgemeinden machen wir nicht mit.“ Dennoch will die Gemeinde die Bettenkapazitäten im Hotelsektor erhöhen. „Bislang gibt es im Ort zwei Hotels mit insgesamt 39 Zimmern“, so der Bürgermeister. Das Hotel „Seebrücke“ habe eine Erweiterung um 24 Zimmer beantragt. „Im Tagungs- und Kongresstourismus haben wir aber immer noch Nachholbedarf.“ Aktuell werde der Notarvertrag für den Bau eines Hotels mit 100 Zimmern vorbereitet, den die Projektentwickler der Premero Immobilien GmbH und die RIMC Hotel & Resorts Gruppe planen, berichtet Vogt. „Die Gemeinde wünscht sich den Bau einer Hotel-Tiefgarage.“ Das Hotel, für dessen Bau die Gemeindevertretung im Winter grünes Licht gab, soll in bester Lage auf dem Diesterweg-Gelände an der Promenade entstehen.

Dünen sollen ab Herbst verstärkt werden

Herz der touristischen Infrastruktur ist der Strand. Im Herbst – so die Planungen des Landes - werden die Reparaturarbeiten an den, durch zwei Sturmfluten gebeutelten Dünen beginnen. Zunächst soll der Reserve- und Sicherheitsteil der Düne mit einem Geotextilwall verstärkt werden, so Vogt. Dann werde die Düne aufmodelliert und zuletzt der Strand aufgespült. Mit letzteren Arbeiten, schätzt der Gemeindechef, wird voraussichtlich erst 2021 begonnen. Rund 250 000 Kubikmeter Sand werden benötigt. 50 000 Kubikmeter sollen von der Ausbaggerung der Stralsunder Ostansteuerung kommen, der größte Anteil soll aus der Sandlagerstätte Koserow vor der Insel Usedom gewonnen werden. Die wird allerdings derzeit noch nach Altmunition untersucht.

Martina Rathke