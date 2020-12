Greifswald

Ein Aquarellmalkurs für Anfänger im digitalen Format? Unvorstellbar! Wo bleibt die praktische Anleitung, wo der Blick über die Schulter? Was ist mit Tricks und Kniffen en passant... Kein Problem, das lasse sich lösen, findet Jenny Thalmann, die an der Greifswalder Volkshochschule gerade ihren ersten Online-Kurs als Dozentin abgeschlossen hat und begeistert ist.

„Der Arbeitsaufwand war schon enorm, ich musste auch kräftig in Technik investieren. Aber am Ende war es ein super Kurs. Ich habe so viel positives Feedback von den Teilnehmern bekommen, sodass sie im Frühjahr gern einen Aufbaukurs anschließen wollen“, sagt die Illustratorin und Absolventin der Staatlichen Porzellanmanufaktur Meißen.

Nur sehr wenige Präsenzveranstaltungen dürfen zurzeit stattfinden. Quelle: Petra Hase

Sechs Frauen von Mitte 20 bis zur Rentnerin nutzten die Chance, über sechs Wochen auf diese Weise ihre Fähigkeiten zu erweitern, berichtet Thalmann. „Möglich macht das eine Cloud der Volkshochschule, die echt super ist. Wenn man sich mit dieser Online-Plattform erst einmal eingefuchst hat, läuft es richtig gut“, schwärmt die 41-Jährige. So habe sie praktische Anleitungen zur Aquarelltechnik gegeben, danach Videos erhalten und diese dann im nächsten Schritt wieder kommentiert.

VHS hat eigene Schul-Cloud

„Diese Cloud“, berichtet Ute Askri, Leiterin der Volkshochschule des Landkreises Vorpommern-Greifswald, „wurde bundesweit bereits vor anderthalb Jahren für alle Volkshochschulen eingeführt. In der Regel können jeweils zehn Teilnehmer einen Kurs besuchen. Allerdings haben wir diese Anwendersoftware in Greifswald noch nicht genutzt, sondern erstmalig am Ende der ersten Corona-Welle.“

Und auch jetzt laufen aktuell nur sieben Online-Kurse – alle im Fachbereich Sprachen. Denn nicht nur der Aufwand für die Dozenten sei sehr hoch. „Die Teilnehmer müssen es auch wollen und gleichzeitig die technischen Voraussetzungen haben. Das aber ist bislang noch nicht sehr ausgeprägt“, verdeutlicht Askri. Wer sich in der Vergangenheit für einen Volkshochschulkurs etwa im Bereich Kultur anmeldete, tat dies neben der Lust auf mehr Wissen vor allem auch, um neue Leute kennenzulernen und soziale Kontakte zu pflegen. „Aber genau dies können Digitalangebote ja nicht oder nur in begrenztem Umfang leisten“, bedauert Ute Askri.

Ute Askri, Leiterin der Volkshochschule des Landkreises, zu der auch die Greifswalder Einrichtung gehört. Quelle: Petra Hase

Ungewöhnlich leer ist es daher zurzeit in der Lutherstraße 7a. Dort, wo in normalen Zeiten von früh um 8 bis abends 21 Uhr ein Kommen und Gehen herrscht, dominiert jetzt Stille: „Von den 201 für dieses Semester geplanten Kursen finden zurzeit neben den sieben digitalen Sprachangeboten nur zwei im Haus statt, ein Schulabschlusskurs für die mittlere Reife und ein Integrationskurs“, berichtet Ute Askri.

Schon die Anmeldungen vor Semesterbeginn seien sehr schleppend verlaufen, die Unsicherheit bei potentiellen Teilnehmern wegen der Corona-Pandemie groß. Mit dem Teil-Lockdown im November stand dann fest: „Als Präsenzveranstaltungen dürfen nur noch Schulabschluss- und Integrationskurse stattfinden“, erklärt die Schulleiterin.

2019 noch über 2200 Teilnehmer

Für ihr kleines, sechsköpfiges Team ein enttäuschendes Semester. Schließlich sei viel Zeit und Aufwand in die Vorbereitung des Programms investiert worden – am Ende für nichts. Die Zahl der Besucher werde in diesem Jahr ins Bodenlose fallen. „Im vergangenen Jahr zählten wir noch 2256 Kursteilnehmer“, bemerkt Ute Askri. Trotzdem bleibe sie zuversichtlich, dass auch wieder andere Zeiten kommen.

Die Volkshochschule befindet sich in Greifswald in der Lutherstraße 7a. Quelle: Petra Hase

Perspektivisch werden Digitalangebote dennoch weiter zunehmen. Neben der Vorbereitung des Programms für das kommende Frühjahrssemester schulen die Mitarbeiter der Einrichtung daher gegenwärtig interessierte Dozenten, um sie für den Umgang mit der Schul-Cloud fit zu machen. Die Arbeit mit digitalen Medien und Angeboten soll auch auf rechtliche Füße gestellt werden.

Dazu erarbeitete das Haus eine neue Benutzungs- und Entgeltordnung, die am kommenden Montag dem Kreistag von Vorpommern-Greifswald zur Beschlussfassung vorliegt. Sie beinhaltet unter anderem, „dass für Online- und Präsenzformate gleich hohe Entgelte erhoben werden“, so Askri.

Entgeltordnung wird geändert

Darüber hinaus weist das Dokument eine leichte Erhöhung der Kursentgelte aus, die aber laut Askri zunächst keine Auswirkungen haben werden: „Ein normaler Kurs, etwa in den Bereichen Kultur, Sport oder Gesundheitsbildung, wird für die Teilnehmer genau so viel kosten wie bisher auch“, versichert sie. Begründet liegt das in den Entgeltspannen: So kostete eine Unterrichtseinheit für Kurse der kulturellen Bildung auf dem Papier bislang zwischen 2,50 und 5 Euro, künftig sollen zwischen drei und zehn Euro möglich sein.

„In der Realität bezahlten Teilnehmer zum Beispiel für eine Unterrichtseinheit ,Zeichnen lernen’ vier Euro oder für einen Sportkurs auch vier Euro. Das wird so bleiben“, sagt Askri. Hintergrund der Entgeltspannen ist, dass die Einnahmen das 1,4-fache des Dozentenhonorars erbringen müssen, um auch Betriebskosten etc. zu finanzieren. Die neuen Entgeltspannen sollen nun ermöglichen, für besondere Kurse auch besondere Dozenten gewinnen zu können.

„Denn natürlich wollen wir unser Kursangebot weiter verbessern und erweitern“, betont Ute Askri. Am Ende entscheide aber immer der Teilnehmer, ob das Angebot angenommen werde oder nicht. „Ist es zu teuer, haben wir nichts gewonnen, weil die Kurse leer bleiben und ausfallen.“

Von Petra Hase