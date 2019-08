Greifswald

Malen wie der US-amerikanische Künstler Bob Ross, Small Talk auf Italienisch halten oder beim Aikido sportlich aktiv werden: Das ist in der Volkshochschule Vorpommern-Greifswald möglich. Insgesamt 169 verschiedene Kurse werden zum neuen Semester angeboten. Einige starten schon Ende des Monats, andere erst zu Beginn des nächsten Jahres.

Neben bewährten Lehrgängen in den sieben verschiedenen Themenbereichen, zu denen neben Sprachen noch Gesellschaft, Kultur, Gesundheit, Beruf, Schulabschlüsse und Elementarbildung gehören, hält die Bildungseinrichtung auch wieder Neues und Exotisches bereit. „Klassisches Griechisch für Philosophen ist beispielsweise ein Kurs für diejenigen, die an Originallektüre von Platon und Aristoteles interessiert sind“, macht Petra Wulf, Fachbereichsleiterin für Sprachen, neugierig. Vielversprechend klingt ebenso der Titel „Ernährung nach den Grundsätzen der Traditionellen Chinesischen Medizin: Die Fünf-Elemente-Küche im Herbst.“ Im Kurs wird erläutert, wie man sich nach der Chinesischen Medizin ernähren soll, um seine Gesundheit zu erhalten. Im Anschluss an die Ausführungen wird gemeinsam gekocht, heißt es in der Programmbeschreibung.

Einen besonders großen Stellenwert in der Volkshochschule nehmen noch immer die Sprachen ein. „Englisch- und auch Deutschkurse werden am besten besucht“, stellt Petra Wulf fest. Doch auch der Polnischkurs liege ihr am Herzen. „Anders als in der Schule in Pasewalk, wo es sehr viele Polnischlerner gibt, ist es in Greifswald schwieriger, die Kurse voll zu bekommen.“ Neben Polnisch können auch Dänisch oder Norwegisch gelernt werden, genauso wie Französisch oder Spanisch. Außerdem sind die Integrationskurse ein wichtiger Bestandteil der Volkshochschule.

100. Jubiläum der Volkshochschulen Schon mal zum Vormerken: Zum 100. Jubiläum der Volkshochschulen findet am 20. September die „Lange Nacht der Volkshochschulen" statt. Im Landkreis Vorpommern-Greifswald sind alle Interessierten recht herzlich eingeladen, am Abend die VHS in Greifswald zu besuchen. Auf dem Programm stehen unterhaltsame Vorträge mit Bezug zur Gründerzeit, es geht um Spartipps aus Pommern oder schaurige Infektionskrankheiten des vergangenen Jahrhunderts. Weitere Infos zu Kursen und Anmeldung unter www.vhs-vg.de

Dass Lachen die beste Medizin ist, ist im Volksmund bekannt. Dass das aber nicht nur ein Mythos ist, verspricht Sabine Reißland beim Kurs „ Lachyoga“. „Man benötigt keine Yoga-Kenntnisse für diesen Kurs, anders als es der Name vermuten lässt“, verrät sie. „Mit kleinen Spielchen und Übungen starten wir heiter in das neue Jahr.“ Ab dem 8. Januar können in geselliger Runde die Lachmuskeln trainiert werden.

Dieser Kurs an der Volkshochschule ist einer der beliebtesten: Im Grundkurs für Imker lernen 15 Teilnehmer alles rund um die Biene. „Die Haltung der Bienen, Grundausstattung des Imkers und auch praktische Übungen sind elementare Bestandteile des Kurses, den der Vorsitzende des Greifswalder Imkervereins, Dirk Fiedler, leitet“, erklärt Petra Wulf. Acht Termine sind für die Ausbildung geplant. „Gerade in Zeiten des Bienensterbens ist es so wichtig, dass es auch Hobbyimker gibt.“ Der Kurs startet am 26. Februar und es gibt auch noch einige freie Plätze.

Grundlegende PC- und Smartphone-Kurse, aber auch das spezielle Erlernen der Programme Power-Point oder Excel werden seit Jahren angeboten und noch immer gern besucht. Sowohl in Greifswald, als auch in Wolgast und Anklam kann man sich mit der Welt des PCs und des Internets vertraut machen.

Im Januar startet außerdem ein Kurs, in dem die Teilnehmenden den Schulabschluss der Mittleren Reife auf dem zweiten Bildungsweg nachholen können. „Etwa 15 Teilnehmer drücken dann über eineinhalb Jahre die Schulbank, bevor sie in fünf Fächern die Prüfungen ablegen.“ Der Kurs ist für die Schüler kostenlos und werde von der Landesregierung finanziert. Lediglich die Kosten für die Materialien müssen getragen werden.

Stefanie Ploch