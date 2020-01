Volksverhetzung in Greifswald

Greifswald

Am Donnerstag meldete eine Zeugin in Greifswald über den Notruf eine Volksverhetzung. Gegen 13:35 Uhr fuhr demnach ein unbekannter Mann mit einem Fahrrad über den Markt. Dieser brüllte er „Alle Juden müssen vergast werden. Alle Juden gehören nach Ausschwitz.“ Die Zeugin beschrieb den Mann als etwa 40 Jahre alt. Er habe eine Brille und eine Mütze getragen. Der Mann fuhr in Richtung Schuhhagen davon. Ein sofort eingesetzter Streifenwagen konnte den Mann nicht mehr feststellen.

Staatsschutz nahm Ermittlungen auf

Der Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Anklam hat Ermittlungen aufgenommen. Zeugen wenden sich bitte an die Einsatzleitstelle unter 0395 / 55822223, die Internetwache der Landespolizei unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle.

Von OZ